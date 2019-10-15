آراء

بداية استشهد بمادتين من الدستور الكويتي وهما المادة (8) التي تنص على (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين) والمادة (41) التي تنص على (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل، واطن، وتقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة الشروط) وهنا نقول الحمدلله أننا نعيش في ظل دستور ينظم الحياة فيما بين أهل الكويت، وكانت الدولة تكفل وتحمي المواطن في نوعية العمل وهدف العمل ولا تزال تقوم بذلك الدولة ولكن بصورة أقل من الماضي بسبب زيادة أعداد الطالبين للعمل وقلة فرص العمل بالقطاع الحكومي وبات لدينا اليوم نوع من العمالة الزائدة التي لا يحتاجها القطاع الحكومي ولذا تم التشجيع ودعم الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وتم فرض توظيف الكويتيين ودعمهم بمبالغ مالية لكي توازن بين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص من حيث الرواتب، ولكن بات اليوم المواطن الكويتي البسيط الموظف بالقطاعين يعاني من شيء جديد وهو محاربته بصورة ناعمة وغير علنية.

واليوم ونحن نعاني من تركيبة سكانية خطأ بحيث بات عدد المواطنين يمثل ربع عدد السكان وبات الوافدون هم الغالبية بواقع ثلاثة أرباع عدد السكان يعني مواطن كويتي واحد يقابله ثلاثة من الوافدين وهنا الخلل الكبير الذي نعاني منه والسبب في ذلك الكل من السلطتين بالبلاد ومنا كمواطنين ولا نعفي احداً من الخلل بالتركيبة السكانية بالكويت، ولكن الحرب الناعمة التي احذر منها وهي بدأت منذ فترة من الزمن كبيرة بحيث جعلوا غالبية الموظفين الكويتيين يعانون من التهميش وبعد ذلك خرجت لنا مقولة مصدرها مجهول تقول (الكويتي ما يشتغل) ولم يكلف احد نفسه ويسأل أو يتساءل لماذا الكويتي ما يشتغل؟ وهذه المقولة خطأ جملة وتفصيلا والسبب في هذه المقولة هم المسؤولون الذين يعيشون بهمين الهم الاول هو الخوف من أن يأخذ مكانه والهم الثاني هو عشقه لأنت صح وانت تفهم بكل شيء وانت ما تغلط وطبعا هذه كلمات تصدر من الوافد لكونه يرغب بالحفاظ على لقمة عيشه وهذا حقه ولكنها لا تصدر من كويتي يخاف على بلده واهله لكون الصح صح والخطأ خطأ وكم مواطناً موظفاً تم تجميده وتهميشه بسبب قوله للحق والصدق بظل مسؤول عايش على الكرسي العاجي ويعشق أنت صح وحاضر.

واليوم بعد النخر والخراب الذي حل واصاب قطاع العمل الحكومي باتت الحرب الناعمة من الوافدين تدخل أو دخلت بالفعل للعمل بالقطاع الخاص حيث بات كل وافد يعمل على تشويه صورة أي مواطن يعمل بجد واخلاص والهدف من ذلك أن يبعد هذا الموظف الكويتي أو يتم تطفيشه ويحل محله واحد من أقارب ذلك الوافد ويكون بهذا القطاعان الحكومي والخاص حكرا للوافدين كل منهم في قطاع وأكبر شاهد على ذلك مشكلة غلاء اسعار الاسماك وغلاء اسعار اللحوم واحتكار سوق الخضار من الورقيات والفاكهة يعني بالمختصر الامن الغذائي الكويتي بات بيد الوافد وهنا نقول شكرا، ويا خوفي من يوم يكون المواطن الكويتي تحت رحمة الوافد بصورة علنية لكوننا نعيش اليوم تحت رحمتهم بصورة مستترة (متغطية) ولكن الحال لابد أن يظهر للعلن ولكن وقتها العلاج سيكون صعبا ومكلفا جدا وهنا أسأل هل هناك من هو منتبه لهذا الحال؟ ولا عمك أصمخ؟ والله كأن عمي أصمخ.

وهنا أقول إن مقولة الكويتي ما يشتغل مقولة باطلة ومصدرها هو المستفيد من وجود الوافد بكل مكان وكما نعرف أن اغلب العمالة الوافدة غير نافعة وبعضها القليل هو المفيد الذين يمكن الاستفادة منه، وهنا التمني لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الكرام انتبهوا وأحذروا هذه الحرب الناعمة التي تشن وتمارس على مواطنكم الكويتي في مصدر رزقه وأعملوا على تصحيح التركيبة السكانية بحيث يكون للكويتيين الغلبة فيها واجعلوا الكويتي هو الموظف المهم والهام بالقطاعين الحكومي والخاص لكون الكويتي انفع وهم اهل الشدائد والصلايب والتاريخ يشهد لهم على مدى الزمان، والحين نقول هذي الكويت صلي على النبي ويا كويت عزك عزنا والحين ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شرير وحاسد وحاقد، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: شنو رأي النواب والمسؤولين الكرام بحال التركيبة السكانية بالبلد؟ رأيهم بالمختصر (سهود ومهود ومواطن مقرود) وأنت يا مواطن أعقل شوي.

