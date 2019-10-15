آراء

مرت على الدول العربية والاسلامية سنوات من التجاذبات السياسية والعسكرية التي من خلالها تبدلت واجهات الانظمة وثبتت أخرى، وعاش الشعب العربي حلم الحرية والتمكين السياسي في الكثير من مراحل ما سمى بـ الربيع العربي، وصبروا في ظل الدماء التي نزفت من الشباب والاهات التي سجنت نصرةً لتحقيق ذلك الحلم الكبير.

وحققت بعض الثورات تغييراً في ممثل نظام الدولة وأخرى فشلت، ولكنهم متفقون على ان الوضع بالكامل لم يتغير بل ساء اكثر في غالبية الدول، وأحبطت عجلة الثورة وهم شبابها، ونتيجة لذلك الاحباط وسوء الحال عاش بعض الشباب حالة نفسية مشككة في كل شيء.

وهذه الفئة تشك فيمن يدعمها وسياساته وفي الشعب والشباب وقادة حراكه، وشك اخر في الدين والوعد الالهي بالنصر على الظالم، وشك في ان للحياة معنى وللحرية ثمن، يعيش حالة شكية في كل ما يفكر به ولقن به ولا تعتبر وعقيدة بالنسبة له ، ونتيجة لهذه الشكوك وصل البعض منهم وللأسف الى الالحاد وبعدم الايمان بوجود الله والعياذ بالله وان لا وجود للاديان، واخرون أقل بكثير من هذا، ولكن هذه المقالة سوف تركز على الملحدين نتيجة للوضع السياسي الفاشل في مرحلة الربيع العربي.

نؤمن جميعا كبشر في وجود شيء هو الملجأ والذي يسمعنا من بعيد او قريب على حسب المعتقد، فهناك من يؤمن بفرد بشري، واخر بحجر وحديد، ومنهم من يؤمن بحيوان معين، والأغلب من البشر يؤمن بوجود رب لهذا الكون لكنهم يختلفون بتوحيده او إشراكه، مثل الموحدين المسلمين، المشركين جزء كبير من المسيحيين، و البشر نوعان، من يهتز في الازمات واخر يشتد عقده فيها.

ومن تلك الاحداث العصيبة التي مرت بها الشعوب العربية ولا زالت ظهرت مجموعة لا يستهان بعددها ملحدة، تحارب الدين، وتجعله علة لفساد المجتمعات.

هم مذنبون بما يفعلون ويعتقدون، هذا لا جدال فيه، ولكن لا يفهم السياسي أن نتيجة عمله وفساده قد تبعد الشعب عن الله سبحانه وتعالى، وايضا لا يدرك بأن هناك من سوف ينتصر عليه في نهاية المطاف، ممن صبر واحتسب وامن بالله عز وجل، ولابد ان لا يحاسب الملحد وحده بل ايضا ذلك الفاسد والظالم الذي ارتكب افعالاً ساعدت هذا الملحد لدخول هاوية الانحراف والوقوع بما هو حرام.

وهناك حوادث اخلاقية وشرعية أخرى ليس الالحاد فقط مثل السرقة وتعاطي الخمر والمخدرات احد اهم اسبابها هو فساد وظلم الساسة للشعوب.

