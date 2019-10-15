آراء

يقول شكسبير:

السمة الأهم التي عليك التحلي بها طوال الوقت هي أن تكون صادقاً مع نفسك، وإذا فعلت فإنك لن تخدع أي إنسان.

أي أن مفتاح النزاهة هو قول الصدق وتوخيَه مع نفسك ومع كل من تعرفهم، وتحليك بالأمانة مع نفسك يجعلك قادراً على العيش في انسجام مع قيمك الجوهرية ومعتقداتك ويساعدك على التحكم في توجهك، والذي يتألف من جزأين هما توجهك تجاه نفسك وتوجهك تجاه الآخرين، وكلما كان توجهك تجاه نفسك ايجابياً صار توجهك تجاه الآخرين أكثر ايجابية حيث يتعلق الجانبان أحدهما بالآخر، فعندما تكون ايجابياً ومتفائلاً تكون أكثر انفتاحاً في علاقاتك وأكثر قدرة على إظهار الود والتعاطف والانسجام مع الآخرين، و أكثر قدرة على العطاء في جوانب حياتك الاجتماعية والعملية، وسترى انعكاس ذلك بشكل واضح من خلال تفاعل من هم حولك. أما حين تتهرب من الحقيقة، وتحاول خداع نفسك بمبررات واهية ستصبح شخصاً سلبياً يعكس سلبيته على الآخرين وقد يتهمهم بما هو ليس فيهم ، كأن ترى بهم ما ترفض أن تراه في نفسك وتتهرب من مواجهته، فتتأثر علاقاتك وقد يتأثر انجازك، ويتسبب ذلك بالعديد من المشاكل التي قد تجر بعضها.

الصدق صفة جاذبة في العلاقات، وأن تكون صادقاً وأميناً مع نفسك يعني أن تكون قوياً وتمتلك درجة عالية من الثقة، وقادر على مواجهة نفسك بمواطن ضعفها، وفي الوقت ذاته تمتلك القدرة على انصافها في المواقف التي تتطلب منك أن تكون رحيماً بها، لذا متى ما كنت صادقاً مع نفسك ستكون جديراً بثقة الآخرين لأنك لن تخدع أحداً أو تجره إلى الظلم.

