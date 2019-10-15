دوليه

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن العنصر البشري أكثر أهمية من الآلة، لأنه الأكثر قدرة على مراقبة اللاعبين.

وأضاف زيدان، خلال جلسة النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة، في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، أمس، أنه لا يمكن إغفال دور التكنولوجيا الحديثة في تطور كرة القدم.

وأشار إلى أن لديه فريق معاون يضم 10 أفراد فقط، مؤكدًا أن هذا الفريق يكفي لقيادة ريال مدريد، لأنه يثق فيهم وبعضهم يعمل معه منذ سنوات وجاء معه من فرنسا.

وتابع مراقبة اللاعبين أفضل بعيدًا عن التكنولوجيا، في ظل صعوبة استرجاع اللاعبين كل 3 أيام، ووجود 25 لاعباً فقط في قائمة الفريق، إلى جانب إمكانية خوض 7 مباريات كل 21 يومًا.

وأوضح في الماضي كان من الصعب على اللاعب خوض 60 مباراة في الموسم، لكن الأمر أصبح سهلًا في ظل استخدام التكنولوجيا في المجال الرياضي، وإجراء فحوصات بشكل يومي على اللاعبين، لأن كرة القدم لا تعرف الراحة أو تجنب الضغوط.

