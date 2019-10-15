دوليه

ذكرت تقارير صحافية إنكليزية، أن مان يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو. وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن مان يونايتد صوب أنظاره تجاه الهداف الأوروغواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جرمان الفرنسي. وينتهي تعاقد كافاني مع سان جرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو ما ينتظره مان يونايتد لضم نجم نابولي السابق دون مقابل. ولم يتطرق سان جرمان إلى تجديد عقد كافاني حتى الآن، وهو ما ينبئ بإمكانية تركه مجانًا في الصيف. ويضم سان جرمان بين صفوفه حاليًا المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر الايطالي، الذي يملك الفريق الباريسي خيار شرائه في الصيف.

