دوليه

كثرت الآراء التي تنادي بوجود تخطيط فني مناسب لوضع المنتخب الوطني لكرة القدم... فبداية نقول للاعبي المنتخب وجهازه الفني والاداري يعطيكم العافية على روحكم العالية بالمباراة مع منتخب الاردن وان كان طموحنا الفوز وليس التعادل. الا انه ما ازعجني هو القرارات الارتجالية غير المدروسة من قبل بعض اعضاء الاتحاد في تحديد مستقبل الفريق. فهناك امور واقعية يجب ان نتقبلها لانها من صنع ايدينا... وهنا اقصد ما يقوم به الاتحاد من امور يومية لا تمت بصلة الى التخطيط الفني السليم. فالكل يعلم أن هناك لجاناً فنية بالاتحاد مهمتها تقديم الرأي والمشورة لمجلس الادارة في كل مسؤوليات الاتحاد الفنية والتحكيمية. وهذا قدرنا بأن الجمعية العمومية اختارت هذا المجلس الغريب في قراراته وادارته للعبة فالواقع المر يقول:

إننا نملك اضعف دوري في المنطقة (الخليج والشرق الاوسط).

ان لاعبينا ليسوا بالمحترفين.

ان الكرة الكويتية تفتقد لنجوم يستطيعون ان يصلوا الى البطولات العالمية.

ان المجاملة سمة اساسية في اختيار اللاعبين.

اننا لا نعلم متى سينتهي الدوري لان كل اسبوع يتم تعديل جدول الدوري.

اننا نفتقد للاستقرار الفني لمنتخباتنا الكروية.

اذا فنحن نحتاج الى منظومة كروية جديدة تسهم في رفع مستوى الدوري واكتشاف المواهب التي لن تظهر بسبب سياسة الاتحاد بوجود خمسة لاعبين اجانب بالفريق واخذ حق اللاعب الكويتي (الناشئ) بالبروز الفني. فقد كنت اعتقد أن الاتحاد جاد في ايجاد المدرب الكفء لمنتخبنا الاول بعد المباراة مباشرة فالوقت من صالحنا في الفترة القادمه اذا ما سلمنا بأننا سنفوز على المنتخبات الضعيفة ونستعد جيدا للاردن واستراليا في مارس 2020 بوجود الاخ ثامر عناد كمساعد للمدرب الجديد الذي يجب توفيره بأسرع وقت للاشراف على المنتخب ولمتابعه لاعبي الاندية من خلال دورينا الضعيف... ان ما ننشده هو الجودة في اتخاذ القرار وليس القرارات العاطفية فقد منحنا لاعبينا مكافآت على فوزهم على نيبال وبعدها بكينا عليهم مع استراليا وسعدنا بتعادلنا مع الاردن.... رجاء ابعدوا العاطفة من قراراتكم وانظروا للامام وليس للاسبوع القادم فهذا منتخب الكويت وليس بناد كويتي... والله وراء القصد.

