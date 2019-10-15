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واصل العربي تقديم عروضه القوية وتغلب على النصر دون صعوبة 90-57، فيما حقق الكويت انتصارا عريضا مرة جديدة على حساب اليرموك 100-64 ضمن الجولة الـ 11 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة التي شهدت ايضا فوز الشباب على التضامن 64-54، والقرين على الساحل 75-51.

وبهذه النتائج استمر العربي في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه الكويت والشباب 10 نقاط، واليرموك 9 نقاط، والقادسية والقرين 8 نقاط، ثم كاظمة والجهراء وبرقان والنصر والساحل 7 نقاط، والصليبخات 6 نقاط، واخيرا التضامن 5 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل الاربعة الاوائل الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من 3 مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين. ولم يرتق الاداء العام للفرق في البطولة لغاية الآن الى المستوى المأمول فظهرت أغلب المواجهات من طرف واحد دون منافسة حقيقية. ورغم التفاؤل بارتفاع مستوى فرق الوسط من خلال بروز اندية العربي والشباب والقرين برقان، لكن التراجع الكبير في اداء الجهراء وكاظمة قلل كثيراً من مستوى الدوري في الجولات الماضية وباتت المنافسة على اللقب شبه محصورة بين القادسية والكويت رغم أن المنافسة مازالت في بدايتها.

واتسمت مباراة العربي والنصر بالاداء العشوائي والفردي من جانب النصر الامر الذي أعطى العربي الافضلية ومنحه الفرصة في التفوق منذ البداية فانهى الربع الاول 24-16، والثاني 45-30، فيما لم يتغير الوضع في الربعين الثالث والرابع بعد ان استمرت السيطرة فيهما للاخضر الذي انهى الربع الثالث 68-42، واللقاء لصالحه بسهولة 90-57.

وفي لقاء الكويت مع اليرموك واصل الابيض تغريده خارج السرب بتقديم عرض قوي مكنه من الفوز بسهولة بعد ان انهى ارباع المباراة 22-15، و47-32، و73-44، و100-64.

