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ذكر رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ان مجلس الادارة قرر اسقاط جميع العقوبات الادارية المتخذة من بداية الموسم بمناسبة شفاء سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد، وقال العنزي انه على الرغم من ان عدد العقوبات على اللاعبين والاداريين والمدربين بسيط الا ان الاتحاد اتخذ هذه الخطوة في سبيل اسعاد منتسبي كرة السلة الموقوفين بهذه المناسبة الغالية متمنياً من جميع اللاعبين والاداريين الالتزام باللوائح والنظم خلال الفترة المقبلة.

ولفت العنزي بأن الدوري سيتوقف بعد جولة غد وذلك من أجل مشاركة نادي الكويت في البطولة العربية التي ستقام في المغرب الى جانب بدء استعدادات «أزرق السلة» للبطولة الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر الى 1 ديسمبر المقبلين، مشيراً الى ان الجهازين الفني والاداري أكملا الاستعدادات لبدء انطلاق تدريبات الأزرق.

وأوضح العنزي بأن الاتحاد سيستغل فترة التوقف للوقوف على السلبيات التي صاحبت انطلاق المنافسات ومعالجتها خلال الفترة المقبلة مؤكداً ان يده وأعضاء مجلس الادارة ممتدة الى جميع الاندية لمناقشة المقترحات ومعالجة السلبيات.

وأضاف العنزي بأن انطلاق تدريبات المنتخب ستكون في يوم 20 من اكتوبر الحالي وسينتظم اللاعبون بعدها في معسكر داخلي قبل ان تتم المغادرة الى معسكر خارجي في اسطنبول سيخوض من خلاله الازرق عدة مباريات ودية ومن ثم العودة للكويت في يوم 17 نوفمبر للدخول في معسكر داخلي اخر قبل انطلاق البطولة.

