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توج الثنائي الكويتي خالد المضف والاسترالية كاترين سكينر بالميدالية الذهبية في مسابقة «التراب المختلط» ضمن مشاركتهما في بطولة نهائي كأس العالم لنخبة الرماة التي اختتمت اول من امس في مدينة العين الاماراتية. وجاء هذا الانجاز بعد تفوق المضف وسكينر بفارق ثلاثة أطباق على نظيريهما لايندون سوسا من لوكسمبورغ والاسترالية ليتيشا سكانلان.

وفي هذا الاطار قال الامين العام للاتحادين العربي والكويتي للرماية رئيس الوفد عبيد العصيمي «ان المضف رغم انه الكويتي الوحيد المشارك في المسابقة الا انه أبى الا ان يترك بصمة كويتية في البطولة بانتزاعه الذهبية من بين أبرز الرماة الاولمبيين والعالميين».

واضاف العصيمي ان المضف الذي شارك في البطولة بتصنيفه الثالث على مستوى العالم في فئة الرجال ساهم بشكل كبير في تحقيق الميدالية الذهبية من خلال تركيزه العالي ودقته في التصويب ومساندة زميلته المصنفة الاولى في فئة السيدات سكينر عقب اخفاقها في ستة أطباق خلال المنافسة. واهدى هذا الفوز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم مشيدا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرماية من قبل القيادة السياسية ما كان له ابلغ الاثر في تحقيق الانجازات الكويتية في مختلف المحافل. وفي تصريح مماثل قال الرامي المضف ان فرحته مضاعفة بهذا الفوز باعتباره الممثل الوحيد للكويت في هذه المسابقة اضافة الى انتزاعه الميدالية الذهبية من بين نخبة من ابطال العالم. واوضح المضف ان المسابقة المختلطة هي احدى المسابقات الحديثة للعبة وتجمع المصنفين والمصنفات العالميين لكل فئة في ثنائي واحد من بلدين مختلفين ويتم اختيارهم بنظام القرعة على ان تكون الميدالية نصيب كل فائز على حده. وثمن دور الرئيس الفخري لنادي الرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس مجلس الادارة دعيج العتيبي والامين العام للنادي العصيمي والجهازين الفني والاداري على ما قدموه من جهود كبيره ومساندة مستمرة للرماة والراميات من اجل الظهور بافضل المستويات. واشاد بدعم مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا للرماية والرياضة الكويتية بشكل عام الى جانب الرعاة الرسميين والداعمين له في مسيرته في اللعبة وهم شركة «علي الغانم واولاده للسيارات» و«بيت التمويل الكويتي».

