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قال الأمير السعودي نواف بن محمد الذي انتخب أخيراً نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه يضع نصب عينيه تطوير رياضة «أم الألعاب» والنهوض بها لتكون منافسة لكرة القدم من ناحية الشعبية والحضور الجماهيري والانجازات، واعتبر بن محمد خلال حفل الاستقبال الذي أقامه له رياض الغريب وأسرته بمناسبة فوزه بالمنصب ان المهمة الجديدة نقلة نوعية في مسيرته الرياضية وتحتاج الى المزيد من الجهد واتخاذ القرارات.

واضاف: «طموحاتي لا حدود ..سأسعى الى اقامة بطولات جديدة لأم الالعاب في كل قارات العالم بهدف زيادة انتشار اللعبة وازدهارها واحتلال المرتبة الاولى عالميا من الممارسة والشعبية خاصة وان العاب القوى الآن تتكون من 24 لعبة وادخلنا مسابقة جديدة وهي التتابع المختلط المكون من رجلين وسيدتين وهي تجربة جديدة للاتحاد الدولي».

وعن امكانية عودة الرياضة الكويتية الى منصات التتويج في العاب القوى قال الامير نواف ان كل شيء ممكن بشرط الاهتمام بالقاعدة لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتها وتوجيهها، واهتمام الدولة بالانفاق على الرياضة والرياضيين وتطبيق الاحتراف الكامل الحقيقي وتجديد المنشآت وجلب المدربين والمشرفين الاكفاء وتطبيق الانضباط في التدريبات والمعسكرات والمنافسات.

من جانب آخر، بين بن محمد انه عمل في مجال الادارة الرياضية لأكثر من 30 عاما منها في كرة القدم مع نادي الهلال السعودي واتحاد اللعبة في المملكة قبل ان يتحول الى الادارة في ام الالعاب .

وعن الأسباب الحقيقية وراء نجاح الامير نواف مع رياضة العاب القوى في المملكة قال: «لقد عاملت اللاعبين كأسرة واحدة ووفرت لهم الدعم والاحتراف وطبقت معهم الانضباط في كل شيء ووفرت لهم التفرغ الرياضي وعمل المعسكرات الخارجية لاكتساب الخبرة وبالفعل جاءت النتائج مرضية فقد حقق لاعبنا هادي صوغان اول ميدالية أولمبية وكانت فضية وحصدنا بعد ذلك سبع ميداليات ذهبية في البطولات الآسيوية كما ان اللاعب حمدان البيشي فاز بأول ذهبية لبطولات الشباب ومازال الرقم مسجلا باسمه حتى الآن ولم يحطمه أحد».

