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أضاف منتخب الدراجات المائية ثلاث ميداليات الى رصيده في بطولة العالم هي ذهبية واحدة وبرونزيتان ضمن الجولة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في بحيرة هافاسوب بولاية أريزونا الأميركية.وحقق المتسابق محمد بوربيع ذهبيه فئة برو ام سوبر ستوك ضمن منافسات اليوم الأخير للبطولة فيما حصل كل من المتسابق سالم المطوع على برونزية في فئة اكسبرت سوبر ستوك والمتسابق راشد الراشد على برونزية في فئة ناتريل اسبريتد.

وكان المتسابق عبدالله الفاضل حقق لقب وصيف بطل العالم في فئة كبار المحترفين ستوك. وقال المدرب الوطني أحمد الدواس الذي يشرف على تدريب الفاضل ان المنافسة في السباق كانت على أشدها خصوصا أن البطولة تضم العديد من المتسابقين المميزين عالميا لكن الفاضل بفضل تركيزه العالي واعداده الجيد قبل البطولة تمكن من التفوق والظفر بالمركز الثاني.

وثمن الدواس انجاز المتسابق الفاضل وأداءه المميز الذي توج من خلاله بكأس المركز الثاني ولقب الوصيف لاسيما أنه العربي والكويتي الوحيد المشارك في أكبر فئة من حيث عدد المشاركين الفعليين اذ بلغ عددهم 21 متسابقا على خط الانطلاق. وأكد أن رفع علم الكويت على منصات التتويج وفي مختلف المحافل الدولية هو الهدف الأسمى لهم منوها بتعاون الجميع وخصوصا الطاقم الفني والميكانيكي الذي عمل جاهدا طوال البطولة لكن عطلا فنيا حرم الفاضل الذي كان قاب قوسين من تحقيق لقب الفئة.<