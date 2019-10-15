محلية

شهدت منافسات اليوم الأول من مسابقة دوري البراعم «تحت 12 سنة» لكرة الطاولة فوز فرق خيطان والساحل والفحيحيل والكويت على صالة مدرسة ملا حسن الكندري في منطقة الرميثية. وتمكن خيطان من التغلب على نظيره القادسية بنتيجة 3 - 1 في حين فاز الساحل على النصر والفحيحيل على برقان واخيرا الكويت على السالمية بنتيجة مماثلة بواقع 3 0، فيما اعلن الاتحاد فوز اليرموك على الصليبخات بعد انسحاب الاخير.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد اللعبة علي الدبوس في تصيرح للصحفيين بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الحرص على بدء الموسم مبكرا ليتناسب مع ظروف جميع الاندية. واوضح ان منافسات المراحل السنية الاخرى ستجرى تباعا على ان تختتم المسابقة في ديسمبر المقبل، مؤكدا اهمية البطولات المحلية في ابراز المواهب التي ستمثل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. وثمن الدبوس تعاون وزارة التربية مع الاتحاد بغية توفير الصالة لاقامة جميع مباريات الاتحاد عليها ما يجسد التعاون بين جهات الدولة لخدمة الشباب الرياضي.

