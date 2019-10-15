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ذكر نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا ان الهيئة لن تدخر جهدا في دعم تنظيم الكويت لمختلف البطولات الاقليمية والقارية والدولية، ومنها البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للبولينغ التي تحتضنها البلاد اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري.

وشدد الملا على انه واثق من قدرة نادي البولينغ والشباب الكويتي على تنظيم وانجاح هذا الحدث الكبير المنتظر، وبالشكل الذي يليق بمكانة البلاد.

وقال بأن الهيئة وضعت استراتيجية لتمكين الاتحادات والاندية من استضافة بطولات واحداث خارجية تسهم في رفع مستوى ابناء الرياضة الكويتية وتعزيز عامل الخبرة والاحتكاك لديهم، مشيرا الى انه تم تسهيل عمل تلك الاتحادات والاندية بكافة السبل المتاحة.

واشاد الملا بتنظيم الكويت للبطولة الآسيوية للبولينغ للمرة الاولى في تاريخها، مؤكدا ان ذلك يعد مفخرة كبيرة لوطننا الغالي في احتضان حدث كبير كهذا، سواء على الصعيد الرياضي او لعبة البولينغ. وتمنى كل التوفيق لنادي البولينغ في انجاح هذا الحدث الذي سيشهده وعلى مدار 10 ايام، مقر الكويت للبولينغ والذي يعد الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط.