محلية

تنطلق اليوم بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم الجديد باقامة 5 مباريات تجمع الكويت مع اليرموك في 07:00 مساء، والقادسية مع الساحل في 05:00 على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة، فيما العربي مع الشباب في 06:00 على صالة فجحان المطيري، ضمن المجموعة الاولى، فيما يلعب في المجموعة الثانية كاظمة مع الصليبخات في 06:30 على صالة الساحل، وأخيراً الجهراء مع برقان على صالة التضامن في 06:00.

ستقام البطولة بنظام المجموعات بحيث يلعب في المجموعة الاولى «الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك»، بينما يلعب في المجموعة الثانية «كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» على أن يتأهل الفائزان الى النهائي.

من جانبه اكد امين سر الاتحاد فوزي المعتوق ان بطولة الاتحاد ستشهد منافسة قوية باعتبارها اولى البطولات المحلية هذا الموسم. وأعرب المعتوق عن ثقته في ان جميع الفرق المشاركة في البطولة ستقدم أفضل ما لديها لحصد اللقب والاستعدادا بشكل أفضل لبطولة الدوري.

وقال المعتوق «اعتقد ان قرار عودة المحترف الأجنبي للدوري المحلي سينعكس ايجابيا علي المستوي الفني العام للموسم الحالي وقد ظهر ذلك جليا في مباراة كاس السوبر التي أقيمت مؤخرا وحصل على لقبها نادي الكويت».

