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يواجه الأزرق نظيره التركماني في 07:00 مساء اليوم على ستاد جابر في مباراة دولية ودية يلعبها المنتخبان اللذان يغيبان عن الجولة الرابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وتعادل الأزرق مع مضيفه الأردني 0-0 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، فيما خسرت تركمانستان أمام مضيفها لبنان 1-2 في المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، وبفارق الأهداف أمام الأردن التي لعبت مباراة اقل، في المقابل يحتل المنتخب التركماني المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 مباريات خلف المتصدرتين كوريا الجنوبية (6 نقاط) وكوريا الشمالية (6 نقاط) وأمام لبنان (3 نقاط) وسريلانكا بلا رصيد.

وتمثل مباراة الليلة فرصة أمام مدرب الأزرق ثامر عناد الذي أعلن اتحاد الكرة استمراره حتى نهاية التصفيات، لتجربة اللاعبين الجدد المنظمين للقائمة: أحمد إبراهيم (العربي)، خالد شامان ومحمد هادي (النصر)، وراشد المطيري (التضامن)، بالإضافة إلى اللاعبين الذي لم يشاركوا في مباراة الأردن مثل مبارك الفنيني وعيد الرشيدي وحمد الحربي وشريدة الشريدة. وكان المدرب ضم هذا الرباعي واستبعد 6 لاعبين لإراحتهم، وهم: بدر المطوع وسلطان العنزي وعامر معتوق (القادسية)، وفيصل زايد وحميد القلاف وفهد الهاجري ومشاري (الكويت)، بالإضافة إلى لاعب الأبيض مشاري غنام الذي لم ينل الضوء الأخضر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة مع المنتخب.

ويستعد الازرق للجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، حيث يستضيف منتخب تايوان يوم 14 نوفمبر المقبل على ستاد جابر، ثم يحل ضيفاً على نيبال بعدها بأربعة أيام، على أن يغادر بعدها إلى قطر للمشاركة في «خليجي 24» التي تقام خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

