محلية

شدد مدرب الأزرق ثامر عناد على أهمية مباراة تركمانستان اليوم لعدة أسباب أهمها تجربة اللاعبين الجدد الذين لم يشاركوا في مباراة الأردن الأخيرة في التصفيات الآسيوية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مقر اتحاد الكرة بحضور عناد ولاعب الأزرق مبارك الفنيني والمنسق الاعلامي حسن موسى ومدرب تركمانستان الكرواتي ميشا انتي واللاعب سبارو ميكان، فيما أدار المؤتمر وليد النايف. وأضاف عناد: «نسعى للاستفادة من المباراة بشكل كبير من خلال الوقوف على مستوى اللاعبين»، مشيرا الى أن التركيز العالي سيجعل المنتخب يؤدي بشكل جيد ويحقق الفوز من أجل تحسين التصنيف الدولي. وأبدى عناد ثقته بالأندية من خلال اعداد لاعبي الأزرق بصورة مميزة في بطولة الدوري، مضيفا أنه سيقوم بوضع خطة الاعداد للفترة المقبلة بعد مواجهة اليوم.من جانبه قال اللاعب مبارك الفنيني ان «الأجواء مميزة في تدريبات الأزرق خصوصا أن جميع اللاعبين جاهزون للمواجهة التي نسعى من خلالها لتحقيق الفوز والاستفادة منها بشكل جيد». بدوره أشاد مدرب تركمانستان بالاستقبال المميز الذي حظي به الوفد، مشيرا الى أنه سيحرص على اشراك اللاعبين الجدد في المباراة التي اعتبرها مهمة جدا حتى وان كانت ودية، مضيفا: «كمدرب يجب أن أعطي الفرصة لجميع اللاعبين من أجل الاستمرار في التصفيات، خصوصا أن الوديات توضح الصورة بشكل أكبر لمعرفة امكانيات بعض اللاعبين».

