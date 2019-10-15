دوليه

تنتظر المنتخب السعودي مواجهه صعبة عندما يحل اليوم ضيفا على نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني للمرة الأولى، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وتعتبر مباراة اليوم تاريخية بالنسبة للمنتخب السعودي، اذ ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها بالضفة الغربية المحتلة.

وسيصبح الأخضر السعودي سادس منتخب آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المجاورة للقدس، بعد الأردن وديا بمناسبة افتتاح الملعب عام 2008، وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، والعراق في مباراة ودية عام 2018، والإمارات في تصفيات كأس العالم 2018، وأوزبكستان في التصفيات المزدوجة الحالية.وهي المرة الأولى التي يلاقي فيها المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني على أرض الأخير، بعدما أقيمت المباريات بين الطرفين في السابق في بلد ثالث.

ويتسلح المنتخب السعودي بالتاريخ في اللقاء السادس الذي يجمعه بنظيره الفلسطيني حيث التقيا في السابق خمس مرات، دانت خلالها الأفضلية للأخضر الذي فاز في ثلاث مباريات مقابل تعادلين.ويدخل المنتخب السعودي المباراة بعد تجاوزه عثرة البداية بالتعادل أمام اليمن 2-2، وذلك بفوزه على سنغافورة بثلاثية نظيفة الخميس الماضي، ليتربع على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي سنغافورة مع ضيفتها أوزبكستان.وتتقاسم السعودية الصدارة مع سنغافورة برصيد أربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف للأولى التي لعبت مباراتين، وخوض الثانية مباراة أكثر، بفارق نقطة واحدة أمام أوزبكستان وفلسطين، فيما يحتل اليمن المركز الأخيرة بنقطتين من ثلاث مباريات وهو يرتاح في الجولة الرابعة.

