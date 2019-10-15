دوليه

يستقبل منتخب الأردن نظيره النيبالي اليوم على ستاد عمان الدولي في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوجة.ويأمل المنتخب الأردني في استغلال عدم خوض الأزرق مباراة في هذه الجولة، لانتزاع المركز الثاني خلف أستراليا المتصدرة.وتتصدر أستراليا برصيد ست نقاط من مباراتين، أمام الكويت (أربع نقاط من ثلاث مباريات) والأردن (أربع نقاط من مباراتين)، ونيبال (ثلاث نقاط من ثلاث مباريات) وتايوان (دون نقاط من مباراتين).ويسعى «النشامى» للعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلهم السلبي في الجولة الماضية مع الأزرق، قبل استضافة المنتخب الأسترالي في الجولة المقبلة في نوفمبر، متسلحين بعاملي الأرض والجمهور.وأتى التعادل مع الأزرق بعد فوز في الجولة الأولى على تايوان 2-1.وسيكون المنتخب ومديره الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز تحت ضغط المطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض التعادل المخيب مع الأزرق لاسيما بعد الانتقادات التي طالته على إثر المباراة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، تبدو استراليا في طريقها لتحقيق انتصار ثالث على حساب مضيفتها تايوان في ظل الفارق البدني والفني بين الطرفين فضلا عن رغبة استراليا في الحفاظ على الصدارة.

ويخوض المنتخبان القطري والعماني أول اختبار حقيقي في التصفيات المزدوجة، عندما يلتقيان اليوم على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، في قمة خليجية نارية على صدارة المجموعة الخامسة.وفي المجموعة ذاتها، تلتقي الهند مع ضيفتها بنغلادش. وتتصدر قطر، بطلة آسيا ومضيفة مونديال 2022، ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات حققت خلالها الفوز على أفغانستان 6- 0 وبنغلاديش 2- 0 وتعادلت مع الهند سلبا، بفارق نقطة أمام عمان التي فازت على الهند 2-1 وأفغانستان 3- 0. ويتطلع المنتخب الإماراتي لفوزه الثالث تواليا والدفاع عن صدارته للمجموعة السابعة عندما يحل ضيفا على تايلند اليوم في الجولة الرابعة.ويلعب في المجموعة نفسها اندونيسيا مع فيتنام في بالي.وتتصدر الامارات الترتيب برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن تايلند وفيتنام، وثلاث نقاط عن ماليزيا، وتأتي اندونيسيا في المركز الأخير من دون رصيد.

