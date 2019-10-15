دوليه

يتواجه المنتخب البحريني مع ضيفه الإيراني اليوم على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.ويتربص المنتخب العراقي بجاريه الايراني والبحريني عندما يحل ضيفا على كمبوديا.وتتصدر إيران المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، مقابل اربع نقاط لكل من العراق والبحرين، ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.

وكانت البحرين تعادلت مع العراق 1-1 في المنامة في الجولة الأولى، وفازت على مضيفتها كمبوديا 1- 0 في الثانية بعدما ارتاحت في الجولة الثالثة، فيما تفوقت إيران على مضيفتها هونغ كونغ 2- 0 في الجولة الثانية قبل أن تكتسح ضيفتها كمبوديا 14- 0 في الثالثة.وسيدخل أصحاب الأرض اللقاء بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا بحذر شديد ومحاولة الحد من خطورة مهاجمي المنتخب الإيراني الذين سيدخلون اللقاء بشهية مفتوحة بعد الفوز العريض على منتخب كمبوديا.وسيعمل سوزا على تفادي أخطاء الخط الدفاعي التي وقع فيها المنتخب في التجربة الودية التي لعبها أمام منتخب أذربيجان في المنامة وانتهت بفوز الضيوف 3-2 الأربعاء الماضي.

وسيعتمد سوزا على خبرة الحارس سيد محمد جعفر ومعه في الدفاع وليد الحيام وأحمد بوغمار وعبدالله الهزاع ومحمد عادل إلى جانب عبد الوهاب المالود وجاسم الشيخ وعلي مدن وسيد ضياء سعيد وعبدالله يوسف وعلي حرم وكميل الأسود، فيما سيفتقد خدمات إسماعيل عبد اللطيف بداعي الإصابة.ويسعى المنتخب العراقي الى الخروج من ملعب نظيره الكمبودي بغلة وافية من الأهداف قبل قمتيه أمام إيران في 14 نوفمبر المقبل والبحرين في 19 منه.

وقال مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش «في الجولة الماضية حققنا فوزا مهما ولا نربد ان نفرط بأي نقطة بعد ذلك، تنتظرنا مواجهات لاحقة على قدر كبير من الأهمية ولا نريد ان نضع أنفسنا في موقف صعب».واضاف «نريد ان ندخل المواجهات المقبلة بحماس كبير ولتحقيق ذلك علينا الفوز على كمبوديا والتركيز اكثر، لا نلتفت الى الخسارة القاسية التي تعرض لها منتخب كمبوديا امام ايران، فلكل مباراة ظروفها المؤثرة وهذه المرة يلعب بين أنصاره وعلى ارضه يجب ان نتحسب جيدا».

