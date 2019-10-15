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القاهرة- الوكالات: تسبب الفنان محمد رمضان في أزمة خطيرة بين الحكومة والبرلمان في مصر، وتحرك مجلس النواب، مطالبًا بمعاقبة رمضان، بسبب ارتكابه جريمة خطيرة تهز سمعة بلاده دوليًا.

وتقدمت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، بشأن الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض.

وقالت عبد الحليم، في طلبها، إن محمد رمضان ذهب إلى غرفة القيادة في الطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحمّلة بالركاب، وظهر صوت كابتن الطائرة، وهو يقول: والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي. وكتب رمضان على الفيديو: أول مرة أسوق الطيّارة ثقة في الله نجاح.

وأضافت النائبة: لهذه الدرجة وصلت الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح.

وكشفت البرلمانية المصرية أن ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة لجميع الأعراف الدولية بشأن أمن وسلامة المواطنين، وتشكل جريمة ترويع وتخويف المواطنين.

وتساءلت: ماذا لو لا قدر الله، حدث وسقطت الطائرة نتاج خطأ من جانب الفنان محمد رمضان أثناء استعراضه لطريقة قيادة الطائرة؟.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رمضان، وقالت: اعتراف رمضان بأنه أول مرة يقود طائرة، وسط فرحة من جانب طاقم الطائرة، والذي بدوره يؤكد أن فعلًا محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة.. جريمة دولية وإنسانية لا تغتفر، وتستوجب الملاحقة الجنائية.

وقالت في طلب الإحاطة، إن ما حدث يفتح الباب أمام أي مواطن يرتاد كابينة أي طائرة ويقوم بالمثل بتقليد الفنان المشهور، الذي هو قدوة بالنسبة إلى كثير من الناس.

وأضافت: سنجد في الأيام المقبلة السوشيال ميديا تمتلئ بالصور والفيديوهات لمواطنين عاديين يقوموا بقيادة طائرات، فالأمر أصبح مباحًا ومستهانًا.

من جانبها، نفت شركة مصر للطيران علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات. وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

