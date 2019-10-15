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يشارك أكثر من 110 آلاف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، بعد أن ضرب إعصار هاغيبيس اليابان السبت. وخلَّف الإعصار، وهو أسوأ عاصفة تضرب البلاد منذ عقود، 37 قتيلا على الأقل و 20 مفقودا.

ويعمل الآلاف من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وخفر السواحل وقوات الجيش للوصول إلى المحاصرين بفعل الانهيارات الأرضية والفيضانات. وتأثرت ثماني مقاطعات في جميع أنحاء اليابان.

وفي مقاطعة ناغانو وسط البلاد، بدأت مجموعة من رجال الانقاذ، يحملون أنابيب للتنفس أثناء الغطس ويضعون نظارات واقية، البحث عن ناجين في المياه. ولايزال نحو 92 ألف أسرة بلا كهرباء. وتعاني 120 ألف أسرة من انقطاع المياه.

وحثت السلطات أكثر من سبعة ملايين شخص على مغادرة منازلهم في ذروة العاصفة، لكن يعتقد أن 50 ألف شخص فقط بقوا في الملاجئ المخصصة للإيواء.

