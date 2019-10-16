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عبرت الأسرة الرياضية عن فرحتها الغامرة بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن سالماً معافى بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة، فيما اعتبر مسؤولون رياضيون أن عودته «عافية» للكويت كلها التي ارتدت أثواب السعادة والبهجة، متمنين له موفور الصحة والعافية، وداعين المولى عز وجل أن يحفظه ذخراً للبلاد وأهلها.

وقال رئيس اتحاد الكرة الطاولة علي الدبوس إن بعودة سمو الأمير تتعافى الكويت كلها، فسموه والد كل الكويتيين والأب الحنون العطوف عليهم، مؤكداً أن الفرحة عمت كل البلاد ومن يسكنها من مواطنين ومقيمين.

وأضاف الدبوس: «ندعو الله أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وان يبقيه ذخراً لنا»، لافتاً إلى أن سمو الأمير هو الداعم الاول للرياضة من خلال حرصه الدائم على حل مشاكل الرياضيين وتوجيهاته السامية بالاهتمام بجيل الشباب ودعمه اللامحدود.

وتابع: «الكل يشهد أن فترة حكم سموه شهدت اهتماماً كبيراً بالشباب والرياضة، ولعل حرصه على حضور افتتاح ستاد جابر ولقاء الشباب الرياضي، وتوجيهاته السامية بحل المشاكل الرياضية ورفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، أكبر دليل على المكانة التي يوليها سموه للرياضة والشباب».

وأشار الدبوس إلى أن الحديث عن دبلوماسية سمو الأمير ودوره الواضح في استقرار المنطقة لا يمكن اختصاره في سطور قليلة، فالمنطقة بأكملها وكل السياسيين في العالم لطالما أشادوا بحنكة سموه وقدرته الهائلة على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بدبلوماسيته الفريدة.

من جانبه، قال رئيس نادي برقان هملان الهملان ان عودة سموه من رحلة العلاج «فرحة للشعب كله» نظراً للعلاقة المميزة التي تربط حكام الكويت بأهلها، وقال: «منذ قيام دولة الكويت والعلاقة بين الحاكم والشعب كعلاقة الأب بأبنائه، لذلك تجد أن الكويتيين كلهم يتابعون أخبار سمو الأمير وينتظرون عودته سالماً معافى بفارغ الصبر.

وأضاف الهملان أن الرياضة الكويتية «محظوظة» جداً بالدعم الواضح من سمو الأمير وتوجيهاته للمسؤولين بالاهتمام بالنشء والشباب، وقال: «يحرص سموه دائماً على حضور المباريات النهائية لكأس سموه، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية المهمة، كما يستقبل دائماً المميزين وأصحاب الإنجازات في كل الألعاب، إلى جانب لقاءات سموه مع المسؤولين الدوليين والتي أسهمت بشكل كبير في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية».

وأردف: «سمو الأمير قاد الدولة بحكمة ودبلوماسية، وجنب البلاد الدخول في أزمات عدة، كما قاد السفينة بحنكة ووصل بها إلى بر الأمان، ونال إشادة واسعة من كل العالم بالإضافة إلى تسميته قائداً للعمل الإنساني بفضل أياديه الكريمة والمساعدات الواسعة التي وصلت إلى معظم أجزاء المعمورة».

من ناحيته، ابدى رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي سعادته بعودة سمو الأمير حفظه الله سالماً معافى إلى ارض الوطن. وقال ان الكويت كلها اليوم سعيدة بعودة «ابونا» وسندنا سمو الأمير سالماً من رحلة العلاج، متمنياً أن ينعم سموه بالصحة والعافية وأن يبقى ذخراً للوطن وسنداً لشعبه.

وأشار العنزي إلى أن سمو الأمير الداعم الأول لأبنائه الرياضيين من خلال اهتمامه اللا محدود في القطاع الرياضي عبر توصياته وتوجيهاته التي تصب في مصلحة الرياضة بشكل مستمر، وقال: «جميع أبناء الشعب الكويتي متشوقون لعودة سموه من أجل أن ينّور الكويت بوجوده بين ابنائه وشعبه»، مؤكداً أن وجود سموه في أرض الوطن هو امنية كل فرد من الشعب الكويتي الذي وقف بأكمله داعياً إلى الله عز وجل أن يحفظ سموه من كل مكروه ما يعتبر دليلا واضحا على المحبة العظيمة التي يكنها الشعب تجاه قائده.

وختم العنزي حديثه بتمنياته بدوام الصحة والعافية لسمو الأمير وأن يحفظ الله البلاد من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والامان في ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.

بدوره، عبر أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق عن فرحته بعودة سمو امير البلاد إلى الكويت بأتم صحة من رحلته إلى الولايات المتحدة، وقال ان عودة سمو الأمير الى البلاد تعيد معها الروح الى الشعب الكويتي الذي ابتهل إلى المولى الكريم بأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يعيده إلى وطنه سالماً غانماً.

وأكد المعتوق أن جميع الرياضيين يدينون لسموه بالفضل في تطور الرياضة المحلية من خلال دعمه المستمر ووقفاته الدائمة مع الرياضة والرياضيين إلى جانب حرصه المستمر على ازالة جميع العراقيل التي تواجه تطور الرياضة ما يثلج صدور العاملين في القطاع الرياضي الذي يعتبر من القطاعات المهمة في البلاد والتي تخدم شباب الوطن. وقال المعتوق: «الكويت كلها اليوم سعيدة بعودة الأمير إلى وطنه سالماً معافى ما يؤكد الحب والاحترام المتبادل بين القائد وابناء بلده».

واعتبر المعتوق أن فرحة عودة سموه الى البلاد بأتم صحة وعافية لا تسعد الكويتيين فقط بل هي فرحة الخليج باكمله والوطن العربي نظرا لدور سموه الرائد في السياسة الخارجية وحكمته المعروفة في حل الازمات الخارجية ما يعكس احترام وتقدير سموه لدى جميع البلاد العربية.

