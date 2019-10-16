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أبدى عدد من اللاعبين سعادتهم الكبيرة بعودة سمو الأمير من رحلة العلاج، وأكدوا أن رجوعه سالماً معافى يعتبر «عيداً» لكل من يسكن على هذه الأرض، وتعطي ابناءه الرياضيين عزيمة ودفعة معنوية كبيرة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد. وقال نجم الأزرق ونادي القادسية فهد الأنصاري إن الفرحة عمت كل الأرجاء بعودة «والد الجميع»، مشيراً إلى الكلمات لا يمكن أن تعبر على البهجة والسعادة التي يشعر بها، خصوصاً أن سمو الأمير هو «الأمان» لكل الكويتيين. وقال: «لا يخفى على الجميع أن سمو الأمير هو الداعم الأول للرياضيين، إلى جانب حرصه الدائم وتوجيهاته السامية بالاهتمام بفئة الشباب ودعمهم في كل المجالات». بدوره، قال لاعب الأزرق ونادي كاظمة عمر الحبيتر: إن كل الرياضيين يتمنون الصحة والعافية لسمو الأمير، وقال: «بلا شك البلد كلها سعيدة بعودة سموه، ونحن الرياضيين بوجه الخصوص نلنا دعماً واهتماماً خاصاً من سموه، لا سيماً دوره الكبير في رفع الإيقاف عن الرياضة». من جهته، أكد لاعب نادي القادسية والمنتخب عبدالله ماوي أن الكويت بأسرها تنتظر خبر عودته من رحلة العلاج بفارغ الصبر، وقال: «نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويبقيه ذخراً للكويت بأسرها، ونحمد الله على عودته الميمونة، وندعو الله عز وجل أن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد». من جانبه قال لاعب نادي الكويت لكرة السلة عبدالعزيز ضاري أن الشعب الكويت بأكمله ينتظر عودة سمو الأمير الى البلاد سالماً من كل سوء بكل لهفة واشتياق. واضاف ضاري ان سمو الأمير يعتبر الاب الروحي للرياضيين جميعاً لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالرياضة المحلية وهو ما يثلج صدور جميع الرياضيين ويدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد لتطوير الحركة الرياضية في البلاد، وقال: «نتضرع الى الله العلي القدير أن يديم نعمة الصحة والعافية على سموه وأن يحفظه الله تاجاً على رؤوس شعبه الوفي». بدوره ابدى لاعب كرة السلة في نادي كاظمة أحمد البلوشي سعادته البالغة بعودة سموه من رحلة العلاج في الولايات المتحدة إلى بلاده التي تكن له بالغ المحبة. وقال البلوشي ان الشعب الكويتي بأسره ظل يدعو لسمو الأمير بالصحة والعافية طيلة رحلة العلاج فهو والد الجميع، مؤكداً أن الأسرة الرياضية كلها تنتظر عودة سموه حتى تكتمل الفرحة، وقال: «محبة سمو الامير في قلوب جميع الكويتيين تؤكد عمق الترابط بين سمو الأمير وشعبه وتعكس مدى المحبة والاحترام المتبادل بين القيادة وأفراد الشعب وهو ما نتمنى من الله عز وجل أن يديمه على ارض الكويت الحبيبة تحت قيادة سمو الامير وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة». من ناحيته، قال الفارس علي الخرافي ان المحبة التي يكنها أهل الكويت لصاحب السمو جعلتهم ينتظرون خبر عودته من رحلة العلاج بفارغ الصبر، وفرحتهم برجوعه سالماً لا تشببها فرحة خصوصاً أن سموه يعتبر الوالد والقائد والأب الحنون الذي يعطف على أبنائه. وأضاف ان سمو الأمير يحرص دائماً على دعم الرياضة في كل مجالاتها، بالاضافة الى اهتمامه الكبير بالشباب وتوجيهاته الدائمة بالاستثمار فيهم، مؤكداً أن المكانة الكبيرة لسموه لدى قادة العالم وتسمية سموه قائداً للعمل الانساني من الأمور التي جعلت كل الكويتيين يشعرون بالفخر. من جانبه، قال الفارس عبدالرحمن الفزيع ان سعادته لا توصف بعودة سمو الأمير الى ارض الوطن سالما معافى، وذكر ان سمو الأمير في قلب كل رياضي ورياضية وكل مواطن ومواطنة وكذلك المقيمين على هذه الأرض الطيبة، «فالجميع عبر عن فرحة صادقة بهذا الخبر السار، فسموه هو رجل الأمن والسلام وقائد العمل الانساني ونحن الكويتيين نفتخر ونعتز بسموه ونتمنى له دوام الصحة والعافية ونسأل الله ان يديم سموه سنداً وذخراً لنا جميعاً». اما لاعب منتخب المبارزة يوسف عبدالكريم الشملان فقال ان الكويت بأسرها سعيدة بعودة صاحب السمو الى ارض الوطن سالما معافى، مضيفا ان عطاء سموه لم يكن يقتصر على الكويت وحدها بل وصل عطاؤه الإنساني إلى الكثير من العالم التي تشهد له بالحكمة والدبلوماسية. وعلى الصعيد الرياضي فان سموه هو الداعم الاول للشباب واكبر دليل على ذلك حرصه على متابعة موضوع رفع الايقاف الرياضي عن الكويت حتى يعود الشباب الرياضي الى المشاركة في البطولات الدولية.

