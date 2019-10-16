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«نحمد الله ونشكره كثيراً على سلامة والدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه...وبمناسبة عودة حضرة صاحب السمو نتقدم نحن أبناؤك لاعبو المنتخب الكويتي لكرة القدم بتهنئة الشعب الكويتي الوفي المخلص الذي أثبت للعالم وفاءه ومحبته لوالد الجميع أثناء الفترة التي تواجد سموه فيها خارج الكويت في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء الفحوصات الطبية والتي تكللت بحمدالله وفضله على سلامة والدنا حضرة صاحب السمو أطال الله وأمد بعمره وكذلك نبارك للأخوة والأصدقاء المقيمين على أرض الكويت وطن الجميع وإلى كل شعوب الخليج والوطن العربي بسلامة وعودة سموه ورجوعه سالماً معافى لبلده الكويت...ونحن يا صاحب السمو أبناؤك الرياضيين المخلصين نعاهدك بأننا سنظل كما عرفتنا أوفياء وسنداً لسموك وللكويت...ولن ننسى مواقفك السامية والكبيرة ودعمك اللا محدود للرياضة والرياضيين وخاصةً كرة القدم واهتمامك ودورك الكبير لرفع الإيقاف الرياضي عن بلدنا الكويت الغالية وعودة علمنا يرفرف في جميع المحافل الدولية... وستظل الرياضة والشباب الرياضي الكويتي ممتنون طوال حياتهم إلى والدنا وأميرنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه... وبهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا نتوجه بالحمد والشكر لله كثيراً على عودتك سالماً معافى لقيادة الكويت وشعبها الطيب الذي ينتظر عودتك بكل شوق وحب يا قائد الأنسانية ورمز الحكمة والسلام... نورت الكويت وزاد نورها.. يوم أصبحنا بعودة أميرنا صباح.. صباح السلام وصباح الإنسانية».

أبناؤك الرياضيون: سعد الحوطي، بدر بوعباس، جاسم يعقوب، ابراهيم دريهم، فيصل الجزاف، محمد كرم، أحمد الطرابلسي، خالد الحربان، عبدالوهاب البناي، احمدعسكر، صالح العصفور، يوسف سويد، حمدبوحمد، د.حمودفليطح، د.حسين المكيمي، فتحي كميل، فوزي ابراهيم، عبدالرضا عباس، عبد الله معيوف، علي الملا، بدر حجي، جواد مقصيد، سامي الحشاش، محمد ابراهيم، نعيم سعد، قاسم حمزة، د. حسين الخضري، وليد الجاسم، محمد الذاير، محبوب جمعة، رضا معرفي، عبداللطيف الرشدان، عبدالنبي حافظ، بدر دريع وعلي مروي.

