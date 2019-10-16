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عبر عدد بارز من نجوم الوسط الفني في الكويت عن سعادتهم بخبر عودة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد «حفظه الله» الى أرض الوطن سالما بعد رحلته العلاجية التي تكللت بالنجاح.

وتداعت الكلمات معبرة عن السلامة والشكر للخالق العظيم على نعمة الشفاء العاجل والعودة الى أرض الكويت، ليكحل أبناء هذه الارض الطيبة والمقيمون الشرفاء أعينهم بعودة أمير الإنسانية الى ارض الوطن سالما معافى.

في مستهل حديثه قال الفنان الكبير سعد الفرج : أتحمد لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بالسلامة واقول لسموه «حفظه الله اجر وعافية يابو ناصر» و«ما تشوف شر» والحمد لله على السلامة، وسيكون للكويت عيد جديد بعودة سموه سالما معافى الى أرض الوطن .

من جانبها، قالت الفنانة القديرة حياة الفهد: لا يمكن ان أصف سعادتي بعودة سمو الأمير الوالد حفظه الله الى ارض الكويت سالما وأقول باللهجة العامية «نورت الكويت براعيها وحاميها» حفظك الله يابو ناصر.

الخير والسعادة

فيما استلهت النجمة القديرة سعاد عبدالله حديثها بـ «الدعاء»: ادعو الله دائما ان يظل سمو الأمير الوالد عامراً بأثواب الصحة والعافية، وان يشمله الله بأثواب الخير والسعادة وان نكحل أعيننا بعودته سالما، وألف حمد لله على السلامة اقولها لأمير الإنسانية الذي منح الكويت وشعبها قيماً وأبعاداً أكبر راحت تترسخ في اذهان العالم .

وقال النجم القدير محمد المنصور : كل الحب للأمير الوالد « حفظه الله وحفظ الكويت وشعبها» واقول الحمد لله على سلامتك يابوناصر يا أمير الإنسانية والخير .. بعودتك ستشرق فرحة أبناء الكويت.

فيما قال النجم القدير ابراهيم الصلال : قرة اعين الكويت بعودة سمو أمير الإنسانية الى أرض الوطن سالما معافى، وألف حمد لله على سلامتك يا بوناصر، وخطاك السوء وما تشوف شر، بك الكويت اليوم ودوم عامرة بإذن الله.

فرح غامر

بدوره، قال النجم القدير جاسم النبهان: أشعر بالفرح الغامر بعودة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله واقول بإن كل المفردات عاجزة عن التعبير عن هذه اللحظات حيث الإعلان عن عودته وشفائه بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها .. وأجر وعافية.. وسلامات يا أمير الإنسانية .

أما عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي فقد قال: خالص التهاني وصادق التمنيات من أبناء وبنات وأساتذة وأستاذات المعهد العالي للفنون المسرحية، بسلامة عودة سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد الى أرض الوطن سائلين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق لكويتنا الحبيبة وشعبها الكريم كل ما تتطلع اليه من رقي ونمو وازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، مبتهلين الى المولى عز وجل أن يديم على سمو الأمير، موفور الصحة والعافية.

أما د. خليفة الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية فقال: يشرفني ويسعدني ان انقل تحيات زملائي أعضاء الهيئة التدريسية برابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية وان أنقل محبة كل المسرحيين الخليجيين والعرب واضعها بين كفي سموه عربونا للتقدير والوفاء.ان عودة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ارض الوطن بين اهله ومحبيه قد اثلج صدورنا وغمر البلاد بالفرح والطمأنينة بل هي عودة الروح للجسد، فقد غمر صاحب السمو بحبه وعطفه كل مواطن ومقيم على ارض الكويت، فكيف لا تكون مشاعرنا بهذا الحجم وهو أب الإنسانية باجماع الأمم قاطبة، ان رسائل الاطمئنان على حالة سموه الصحية لم تكد تنقطع من الأخوة والاصدقاء المسرحيين والمثقفين في دول مجلس التعاون ودول العالم العربي. ان هذا الحب والوفاء لهذا الرجل الانسان لم يكن محض صدفة فبالاضافة الى اهتمامه بأبنائه في الكويت والمقيمين عليها ، قد تجاوز عطاء انسانيته وغمر كل شعوب المنطقة، ان الجميع ينظر الى سموه بحالة من الثقة والاطمئنان في أن واحد ان وجوده - حفظه الله - هو القلب - الحاضن للجميع والذي نتمترس جميعا وراء حكمته الرشيدة.

وقال الفنان النجم داود حسين: أبارك لسمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه بسلامة العودة الى أرض الوطن سالما معافى ومن قبلها الشكر للخالق العظيم بنعمة الشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، وقرت عين الكويت والكويتيين والمقيمين الشرفاء.

حروف من نور

فيما قال رئيس جمعية الفنانين التشكيليين الفنان عبدالرسول السلمان : بهذة المناسبة الغراء، اقول الحمد لله السلامة لسمو أمير الإنسانية الذي طرز اسم الكويت بحروف من نور في ذاكرة العالم عبر مسيرته العامرة بالعطاء، وأجر وعافية يابو ناصر وحفظك الله وحفظ الكويت الغالية من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان: أجر وعافية يابو ناصر يا أمير الإنسانية والخير والسلام، بعودتكم تشرق ابتسامة الكويت مجددا لانك زارع الفرح في قلوبنا جميعا، وتو ما نورت الدار براعيها.. مبروك للكويت سلامتك وعودتك سيدي سمو الأمير حفظكم الله - .

أجر وعافية

وقال النجم طارق العلي : الف حمد لله على السلامة وخطاك السوء اقولها لسيدي سمو الأمير حفظه الله، ونورت الكويت براعيها وقائدها.. ودمت سالما معافى يا بوناصر.. حفظك الله.

من جانبه، قال الفنان عبدالعزيز المسلم: انها الفرحة الكبرى بعودة الأمير الوالد حفظه الله الى أرض الوطن سالماً معافى بحمد لله وشكره وهي عودة أمير الإنسانية الذي نفتخر به ويفتخر به العالم اجمع، وكل ما اقوله اجر وعافية لسمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه .

ويتحدث الفنان حسن البلام قائلا: أجر وعافية وعودة مباركة سالمة لأميرنا وقائد مسيرتنا الوالد سمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه وحفظ الكويت من كل مكروه، ما أحوجنا في هذه اللحظات الكبرى ان نتوقف عند مسيرة أمير الإنسانية الذي رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وتوجها كدولة الإنسانية بفضل جهودة العظيمة .. حفظك الله سيدي سمو الأمير الوالد .

وقال الفنان خالد امين : انها اسعد اللحظات وابهجها بسمو خبر عودة سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاة سالما معافى الى ارض الوطن . والكويت نورت بعودتك سيدي صاحب السمو حفظك الله ورعاك . بك الكويت تزهو وتفتخر.

بر الأمان

بدوره اكد الملحن فهد الناصر على محبة الشعب الكويتي بجميع اطيافه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولن نبالغ ان قلنا ان المحبة تمتد الى الدول الاخرى لما تراه من قائد مثالي استطاع من خلال حنكته وخبرته ان يسير بالكويت الى بر الأمان.

وقال ايضا: جهوده الإنسانية التي من الصعب ان يحصيها اي شخص وبعودته الميمونة يترجم الشعب الكويتي مدى قوة الارتباط والعلاقة المتينة التي تجمعه معهم وهذا مانراه على ارض الواقع وكل شخص استطاع ان يعبر عن ذلك بما يستطيع في مجاله واستطعنا ان نقدم اعمالاً غنائية وتلحينها تعبر عن تلك المناسبة ومنها اغنية «حاتيناك» اداها كل من الفنانين القديرين عبدالكريم عبدالقادر ونبيل شعيل وهي من كلمات سعد المسلم والاغنية الاخرى بعنوان «ولهانين ياشيخ» وأداها المطرب مطرف المطرف وهي من كلمات عبدالعزيز العبكل.

عودة الفرح

وشاركت أيضا الكاتبة تغريد الداود حيث قالت : عودة سمو الأمير هي عودة الفرح للكويت والحمدالله على جزيل فضله الذي من بالشفاء والعافية على والدنا الغالي، والد الإنسانية.. صباح الفخر والعز الذي زرع محبته في قلوبنا وقلوب جميع العرب نقول لسموه.. أطال الله في عمرك وأدامك لهذا الوطن رمزا وقائدا.

اما الفنانة سلمى سالم قالت : كل الحب وكل التقدير الكبير لأمير الإنسانية الشيخ والأمير والمتربع على قلب كل الشعب الكويتي والعالم العربي الشيخ صباح قائدنا وأميرنا وأبونا نقوله الف الف الف حمد الله على سلامتك عطاك الله من الصحة وطول العمر وحفظك بقدر محبة الناس لك يا حبيبنا تعلمنا منك الحب والعطاء والرحمة أنت معلمنا وأبونا حفظك ربي ودام عليك الصحة والعافية وردك سالم غانم أمير متربع بقلوبنا.

وشاركت أيضا المذيعة غنيمة دشتي بقولها: نهنئ جميع الكويتيين بعودة صاحب السمو أمير البلاد بعد الفحوصات والنتائج الطبية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح والشفاء التي افرحت جميع الكويتيين ونسأل الله أن يديم على سموه الصحة والعافية ويحميه من كل سوء وان يحفظ لهذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

