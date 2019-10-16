وطن النهار

يعود صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن اليوم قادما من الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى الباري عز وجل بان يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا ويترقب الكويتيون اليوم عودة صاحب السمو أمير البلاد بقلوب يملؤها الشوق للقائه وألسنة تلهج بالدعاء له أن يسدد الله خطاه ويديم عليه وافر الصحة والعمر المديد لتنعم البلاد في ظل قيادته الحكيمة وسياسته الرزينة ونظرته الثاقبة، مثمنين ومشيدين بدور سموه في حل الخلافات والصراعات الاقليمية والعالمية الأمر الذي جعل الكويت تحتل المكانة المرموقة على الخارطة الدولية.

وسمو الأمير لعب دوراً كبيراً ومؤثراً على الساحتين الاقليمية والدولية ممسكاً بزمام العمل الإنساني الخيري والاغاثي لمساعدة الشعوب والدول المنكوبة والمحتاجة، حتى نال سموه لقب قائد للعمل الانساني، والكويت مركز للعمل الانساني تكريماً أممياً لجهود سموه البارزة فحق للكويتيين أن يفخروا بقائدهم الفذ الحكيم الذي استطاع أن يرسم الخطوط العريضة لمستقبل الكويت منتصراً لأبنائه بمستقبل واعد. ويدرك المتابع لدور الكويت السياسي اقليميا وعالميا نجاح سياسة سمو الشيخ صباح الأحمد، الدبلوماسية في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها الى بر الأمان في ظل محيط مضطرب بالمشاكل والتهديدات. ولقد حظي سموه بتأييد شعبي ورسمي كبير وتمت مبايعته بالاجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في 29 يناير 2006 ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. وسمو الشيخ صباح الأحمد هو الابن الرابع لامير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فأدخله المدرسة المباركية ومن ثم أوفده الى بعض الدول، ولاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام منذ أن عُيّن بادئ الأمر عام 1954 عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد اليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وبدأت مسيرة سموه في العطاء منذ عام 1955 مع توليه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد عمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل خصوصا في ظل تدفق الهجرات الخارجية من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وانشاء الأندية الرياضية.

وأولى سموه اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح فقد أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 وفي عام 1957 أضيفت الى مهام سموه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر اذ عمل على اصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وتم انشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم اصدار مجلة (العربي). وأبدى سمو الشيخ صباح الأحمد اهتماما بارزا باحياء التراث العربي واعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع (كتابة تاريخ الكويت) واصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في ان تحقق الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية واتزان.

وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت اليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للارشاد والأنباء.

وفي 28 يناير 1963 وبعد اجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين سمو الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.

ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدور الكبير لسمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.

وسعى سموه منذ نحو 54 عاما سعيا دؤوبا على جمع الاشقاء وحل الخلافات عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة قام سموه بزيارة الى الدولتين في أكتوبر 1972 أثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما.

وقام سموه في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديموقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة باعلان المبادئ ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا الى الاعلان عن انتهاء الحرب الاعلامية بينهما واحترام حسن الجوار واقامة علاقات دبلوماسية.

ولعل ما رسمه سمو الشيخ صباح الأحمد منذ نحو 5 عقود للسياسة الخارجية لدولة الكويت استطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها من خلال انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها ومن أبرزها الحرب العراقية الايرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا. وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي 3 مارس 1985 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي 14 فبراير 2001 أسندت الى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه بسبب ظروفه الصحية وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء. ولم يقتصر نجاح سمو الأمير عند السياسة الخارجية فقط وانما استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة. وعلى مدى 13 عاما من تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا ما يدل على تشجيع سموه على اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

