وطن النهار

استضافت الكويت في عهد سموه (القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية) الأولى في يناير 2009 التي شهدت أول مبادرة تنموية عربية طرحها سمو أمير البلاد متمثلة بانشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار تسهم الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دولار. ولم يغب الوضع الانساني العالمي عن اهتمام سموه فقد حرص على المشاركة في القمة الانسانية العالمية التي استضافتها مدينة اسطنبول التركية خلال شهر مايو 2016 وأكد فيها سموه أن القمة هي مؤشر واضح على تفاعل المنظمة الدولية والعالم بأسره مع التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي. كما شهد سموه في فبراير 2018 افتتاح (مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق) عقب تحرير مدن العراق من براثن مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي ووصلت قيمة التعهدات الدولية الى 30 مليار دولار. ومازال سمو امير البلاد يحرص على مواصلة دوره الفاعل في حل الخلاف بين الأشقاء ورأب الصدع في البيت الخليجي الواحد وسط تأييد من الدول الشقيقة ودول العالم أجمع، خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن اعلان الكويت في أكثر من مناسبة ترحيبها باستضافة محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين. لن تفي الكلمات حق سمو الشيخ صباح الأحمد في تسليط الضوء على مسيرته العطرة ورسمه للخطوط العريضة لمستقبل الكويت ضمن رؤية جديدة واضعا نصب عينه مستقبلا واعدا لأبنائها ومكانة متميزة بين دول العالم.

