وطن النهار

نعيش وتعيش الكويت لحظات تاريخية جميلة ومناسبة غالية على قلوب جميع الكويتيين وجميع من يعيش على أرضها العودة الميمونة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى أرض الكويت وهو باتم الصحة والعافية ليكحل عين الكويت واهلها. وهذا ما عبر عنه قياديو العمل في مختلف الوزارات الحكومية عن سعادتهم ومشاعرهم بهذه المناسبة التي أسعدت الجميع.

بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس سعود النقي الحمد للَّه رب العالمين تمام الحمد على كريم نعمته علينا بأن مَنّ سبحانه وتعالى بالسلامة على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تاج كويتنا الحبيبة وأميرها راجين من المولى عز وجل أن يتمم على سموه الصحة والعافية وطول العمر لينعم بما تمناه من ازدهار ورفعه لوطننا الحبيب ويوفقنا بإنجاز ما وعدناه من مشاريع تنموية ترقى بوطننا الحبيب إلى مصاف الدول العالمية كأمثال مشروع جسر الشيخ جابر وطرق الجهراء وجمال عبدالناصر والطرق الإقليمية والتي من شأنها المساهمة بتحويل دولتنا الحبيبة إلى مركز تجاري مرموق كما رسم ذلك سموه.

مضرب مثل

من جهته قال نائب المدير العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل نحمدالله على ان منّ على أميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بالصحة والعافية لافتا إلى ان القلم ليعجز عن حصر الإنجازات العظيمة التي تحققت بعهد سمو الامير من تطور بجميع المجالات وأخص منها ما يتعلق بعملي وتخصصي من رعاية سكنية وتوزيع وحدات سكنية فاقت الستين الفاً وتنفيذ مشاريع بالإسكان بمليارات الدنانير وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حرص سموه على توفير الرعاية السكنية لشعبه حتى غدت الكويت مضرب مثل في مجال توفير الرعاية السكنية.

مجد الكويت

بدوره قال نائب المدير العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع المهندس احمد الهداب ان عودة الامير مناسبة غالية على قلوبنا جميعا فهو والدنا الحنون وقائدنا الحكيم الذي رسم للكويت هذا المجد الذي نفخر به بين الدول لما له من باع طويل في دعم الاعمال الانسانية والاغاثية والتنموية حول العالم ولما للكويت من دور مميز في مختلف المؤتمرات العالمية والاقليمية لدعم الاعمال الانسانية، موضحا ان سمو الامير رسم وجه الكويت بعدد كبير من الانجازات المتنوعة بين المشاريع الاسكانية وبين المشاريع الانشائية التي تخدم المواطنين والمقيمين، مهنئا سموه على العودة ومتمنيا له دوام الصحة والعافية وللكويت دوام الاستقرار والازدهار والرفاه.

عهد ميمون

من جانبه رفع المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي أحر التهاني وأطيب التبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة عودته الميمونة إلى ارض الوطن أمد الله له بوافر الصحة والعافية، مبتهلا الى الله العلي القدير ان يحفظ قائد العمل الإنساني وربان سفينة نهضة هذا الوطن المعطاء، ودمتم فخرا وعزا يزهو به كل إنجاز تحقق بعهدك الميمون لتسطر به على صفحات تاريخ ديرتنا الحبيبة.

وأضاف الناشي انه بعهد سمو الامير الزاخر تم إنجاز الكم الأكبر من المشاريع ولا سيما الإسكانية منها، وأضحت رقعة الضواحي والمدن الإسكانية تأخذ المساحة الأكبر من خارطة الوطن، جعلت كويتنا الحبيبة من أولى دول المنطقة التي توفر لمواطنيها السكن الكريم في ظل تنمية مستدامة خط نهجها توجيهات سموكم السديدة حفظك الله يا صاحب السمو وألبسك ثوب الصحة والعافية.

سعادة غامرة

بدوره اكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح ان الكويت والكويتيين وكل من يعيش على هذه الارض الطيبة يشعرون بالسعادة الغامرة لعودة سموه الى ارض الوطن سالما معافى لاسيما وان فترة حكم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد منذ توليه مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 كانت ومازالت حافلة بالانجازات التي تحققت على يد سموه، مبينا ان سموّه عمل ومازال يعمل من أجل الكويت وشعبها. طالباً من الجميع العمل الجادّ لكي تصبح الكويت دولة عصرية حديثة، مزوّدة بالعلم والمعرفة، يسودها التعاون والإخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات، مع ضرورة المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير.

