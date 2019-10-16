وطن النهار

فيما عبر مسؤولون عن فرحتهم الغامرة بتماثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للشفاء وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى، أجمعوا على دور سموه الكبير في النهضة الكويتية وتنمية المجتمع، مؤكدين أن بصمات القائد الانساني كبيرة وكثيرة في تحقيق التنمية لاسيما اهتمامه ودعمه اللامحدود والتشجيع على العمل الأهلي والشراكة الاجتماعية إلى جانب تذليل الصعاب وإزالة المشاكل أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

في البداية، اعرب وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن سعادته بمناسبة عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من رحلة علاجه بالخارج سالما غانما بعد ان منَّ المولى عز وجل على سموه بالشفاء ووافر الصحة والعافية، داعيا العلي القدير ان يحفظ سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وأكد الخراز في تصريح صحافي، ان عودة سمو الامير الى احضان وطنه وشعبه هي بمثابة عودة الروح لكل الكويتيين الذين لم يتوانوا طوال فترة غيابه عن الدعاء لسموه بالشفاء العاجل والعودة الى ارض الكويت الحبيبة مشافى معافى داعين المولى عز وجل ان يحفظ سمو الامير وان يبعد عنه أي سوء وان يبارك في عمره وان يحفظه للكويت وللكويتيين اميرا ووالدا ومعلما وقائدا للإنسانية.

وأكد الخراز ان فرحة الكويتيين في هذا اليوم بمناسبة عودة صاحب السمو الامير سالما غانما مشافى معافى لها ما يبررها ذلك ان لسموه مسيرة مباركة خالدة في تاريخ الكويت سواء فيما يتعلق بجهوده المتواصلة للحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الخير والازدهار لأبنائها او باعتبار سموه صمام الأمان بالنسبة للكويت ومثالا للبذل والعطاء والتضحية لخدمة بلاده وشعبها وإعلاء مكانتها بين الأمم وتعزيز وجودها في المحافل الدولية.

وأضاف الخراز ان الكويتيين كانوا ولازالوا وسيظلون يعبرون عن مدى حبهم لاميرهم الغالي اليوم هم يعبرون عن فرحتهم العارمة بمناسبة عودة سموه من رحلة علاج موفقة فهم يعتبرون سموه باني نهضة الكويت الحديثة وصاحب الطموحات الكبيرة فضلا عن رؤية سموه للكويت الجديدة 2035 والتي نسعى جميعا في مختلف المواقع الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيقها كي نصل بكويتنا الى مصاف الدول المتقدمة من خلال التنمية الشاملة والمستدامة . من جهتها، أعربت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري، عن سعادتها بقرب العودة الميمونة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء، سائلة المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية ويعيده إلى أرض الوطن سالما معافى، مشيرة إلى أن أهل الكويت متشوقون إلى رؤية القائد الانساني وهو بخير وبسلامة.

وأشادت الكندري، بالدور الفعال لسمو الامير في دعم المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في مختلف أنشطتها، موضحة أن سموه دائما يحفز المجتمع المدني على الشراكة المجتمعية، مشيرة إلى حرص سموه بصفة شخصية على التشجيع بالعمل الاهلي في الجانبين المادي والمعنوي، الامر الذي ساعد في احداث نقلة نوعية في هذا المجال وساهم في تعزيز نهضة الكويت.

من جانبها، قالت مدير ادارة تنمية المجتمع نادية العازمي: «نحمد الله على سلامة صاحب السمو الأمير وندعو له بطول العمر والصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء وأن يحفظ سموه على الدوام قائدا لوطننا الغالي وأن يديم على كويتنا الأمن والازدهار في ظل قيادة سموه، مضيفة «وقرت عينكم يا اهل الكويت»، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن التعبير بما يجول في الخاطر أمام القائد الانساني الذي لطالما انصبت اهتماماته على تسخير الامكانات أمام تنمية المجتمع المدني».

من ناحيته، وصف مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الحمدان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ب (رمانة ميزان) المنطقة الذي يحفظ بوسطيته التوازن بين دول المنطقة.

وقال: «ننتظر ان يشرق «صباح الكويت» اليوم بقدوم حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عقب رحلته الى الولايات المتحدة، مؤكدا ان مسيرة سموه تعد حركة مفصلية في تاريخ الكويت الحديث، بعدما أوصلتنا سياسة سموه حفظه الله إلى العضوية غير الدائمة في الأمم المتحدة.

وأضاف الحمدان: «حصول سمو الأمير على لقب قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة يعتبر تكريماً وتحليلاً لسموه بعدما جابت المساعدات الكويتية الأقطار من الشرق الى الغرب، وباتت للكويت سمعة دولية مشهود لها بالحكمة انعكاسًا من سياسة سمو الأمير حفظه الله»، داعيا الله ان يلبس سمو الأمير ثوب العافية ويحفظه لما فيه صلاح البلاد والعباد. من جهتها، عبرت مدير ادارة التدريب والتأهيل المهني للمعاقين العنود الوزان، عن سعادتها الغامرة بمناسبة تماثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للشفاء وقرب عودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى، راجية الباري عز وجل ان يلبسه لباس الصحة والعافية ويديم علينا نعمة الامن والامان تحت ظله.

وقالت العنود، ان سمو الأمير الأكثر سندا وعونا لابنائه ذوي الإعاقة بدعمه اللامحدود وتوجيه في تسخير كل ما من شأنه توفير الخدمات اللازمة المعاقين، مؤكدة أن سموه لا يبخل بوقته ولا بتعليماته نحو تذليل الصعوبات وإزاحة المشاكل أمام هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع. وأضافت: أن «الامير الانساني هو الداعم الاول في الجانبين المعنوي والروحي تجاه ابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة دائما على المشاركة في البطولات العاليمة في مختلف الأنشطة في سبيل رفع راية الكويت واسم القائد الوالد صاحب السمو في المحافل الدولية.

