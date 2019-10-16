وطن النهار

هنأ عدد من مختلف شرائح المجتمع المدني، الكويت وشعبها بمناسبة العودة الميمونة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ ، مؤكدين على دور سموه الكبير في دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي إلى جانب حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

في البداية، عبر أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين صباح الجلاوي، عن فرحته بمناسبة شفاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الوعكة الصحية وقرب عودته من الولايات المتحدة، راجيا من الله عز وجل ان يمده بالصحة والعافية ويرجع إلى أرض الوطن سالما معافى.

وقال الجلاوي، ان سمو أمير البلاد الداعم الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين معنويا وماديا، معربا عن شكره البالغ وتقديره لاهتمامات سموه في مؤسسات المجتمع المدني لاسيما جمعية المحاسبين.

بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل: ان «عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سالما معافى إلى أهله وشعبه وقيادة وطنه مناسبة ستخلد لدى جماهير المهندسين وكل أهل الكويت.

وقال: «ونحن نزف الى كل أبناء الكويت التهاني ندعو المولى عز وجل أن يزيد سموه صحة وعافية ويمد في عمره كقائد انساني وربان لسفينة الكويت التنموية، كما اننا وبهذه المناسبة نستذكر ايضا دور سموه في دعم المجتمع المدني في الكويت وتعزيز مفاهيم قيادة المؤسسات المدنية التي وضعت الكويت، وجعلتها مركزا انسانيا يقوده سموه رعاه الله كقائد للانسانية.

وتابع العتل: «وبهذه المناسبة نتقدم أيضا بالتهاني الى اخواننا وآبائنا من أسرة الصباح الكريمة، وندعوهم الى مزيد من الالتفاف حول سموه للعبور بمسيرة الكويت الى ضفاف التنمية وتحقيق المزيد من الأمن والأمان، مضيفا «حفظ الله الكويت وشعبها بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد».

من جانبها، بدأت رئيسة فريق ارتقاء التطوعي شروق الصايغ حديثها قائلة: «الحمد لله الذي بلغنا بسلامة أميرنا، ردت سمو الامير ترد الروح فيها»، معربة عن فرحتها الكبيرة بخبر عودة أبينا الغالي الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء، مشيرة إلى انه خلال جولة الفريق لتجميع تواقيع رسالة حب ووفاء التي دعمتها الهيئة العامة للشباب تلمست مدى الحب الجارف الذي يحمله أهل الكويت ومقيموها رجالا ونساء شيبا وشبابا لأمير الانسانية.

وقالت الصايغ: «ان ردت سمو الامير ترد الروح فيها»، مشيرة إلى أن الجميع متلهف شوقا لعودة الأمير الغالي والجميع يلهج بالدعاء لسلامته، مؤكدة أن الفريق ارتقاء التطوعي سوف يقيم حفلا كبيراً بهذه المناسبة السعيدة.

من جانبه، قال أمين سر فريق الارتقاء التطوعي علي القطان: «أمير الإنسانية بو ناصر أبلغ السلام الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من أميركا إلى الشعب الكويتي وتجاوب الشعب كله مع قيادته ورد التحية، موضحا أن جمع التواقيع من جميع ديوانيات الكويت تتحمد لك بالسلامة وأن ترجع إلى أرض الوطن سالماً غانماً في أحضان شعبك المحب لقيادته وآل الصباح الكرام. بدورها قالت، نائب رئيس فريق ارتقاء التطوعي رئيس اللجنة الثقافية في ملتقى المحبة والسلام ومستشار أممي في التنمية المستدامة ومدرب معتمد في التنمية البشرية أفراح كيتي: «نسجد لله شكرا وحمدا لرجوع والدنا وأميرنا وقائد مسيرتنا لأرض الكويت سالما معافى، وقد سجلنا له رسالة حب ووفاء بمبادرة من العديد من الفرق التطوعية برعاية من هيئة الشباب حيث جمعنا تواقيع كل من يقيم على أرض الكويت الطيبة من مواطنين ومقيمين، وبهذا وثقنا للتاريخ حبنا لقائدنا».

وأضافت كيتي: «فكما تفخر الشعوب بقادتها يحق لنا أن نفخر بأمير الكويت الذي سطر أعمق درجات الحب لشعبه وعزز من لحمته ووحدته الوطنية عندما قال جملته الشهيرة بتلقائية وعفوية (هذولا عيالي) في زيارته لموقع مسجد الصادق بعد حادث الشهداء مباشرة فلم يهتم بأمنه وسلامته ولكن كان همه الأكبر أبناءه».

وأكملت: «هذا القائد الفذ الذي استحق بجدارة العديد من الألقاب خلال مسيرة حياته الطويلة منها شيخ الدبلوماسيين، وعميد الدبلوماسية، وأخيرا سمي قائداً للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2014 وسميت الكويت مركزا للعمل الإنساني، بفضل جهوده الحثيثة في إبراز دور الكويت كوسيط دولي بين الدول المتنازعة ومواجهة الحروب والكوارث والأزمات والفقر والأوبئة وبأعمال البر والإحسان التي هي قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي ، فكما حمل أميرنا هذا الهم الإنساني حملناه كشعب أحب أميره ومشى على خطاه.

