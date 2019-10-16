وطن النهار

أعرب عدد من النواب عن فرحتهم بعودة سمو الامير، متطلعين الى ان تكون عودة مباركة، ومشيرين الى ان الكويت بحاجة الى تغيير المشهد السياسي وانه لا يملك التغيير الا سموالامير لتحسين الأوضاع السياسية، داعين الله عز وجل ان يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وان يديم افراح الكويت وازدهارها .

وفي هذا الصدد بارك رئيس مجلس الامة بالانابة د. عودة الرويعي عودة صاحب السمو امير البلاد صباح الاحمد الى ارض الوطن.

وقال: هذه البشرى بعودة سموه لا تقدر بثمن وان شاء الله هي ايام فرحة للشعب الكويتي والخليج وللشعوب المحبة للكويت ولصاحب السمو الامير.

واشار الى ان هذا الامر مفرح للجميع وان شاء الله يحفظ لنا سموه اينما كان في الحل والترحال وعودته قد انارت الكويت من جديد.

وتمنى الرويعي التوفيق للجميع وان يحفظ الله الكويت مباركًا للجميع وللشعب الكويتي عودة صاحب السمو امير البلاد.

من ناحيته، قال النائب خالد الشطي ان الشعب الكويتي يبتسم فرحاً بعودة سمو الأمير الى ارض الوطن بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وعيون تلمع مبتهجة.

واضاف:وبهذه اللحظة اتضرّع بالدعاء والابتهال للباري عز وجل ألا يحرم الكويت من نعمة وجود هذه الشخصية الفذّة، صباح الحكمة والسداد في جد واجتهاد، والحزم والمضاء في رحمة وانسانية.

من جهته قال النائب محمد هايف: نحمد الله عز وجل على سلامة سمو الامير ورجوعه الى البلاد بحمد الله وسموه بصحة وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد عمر سموه على الطاعة ويمتعه بالصحة والعافية.

من جانبه قال النائب احمد الفضل: قرت عين اهل الكويت كلهم بعودة سمو الامير ونحمد الله سبحانه وتعالى ان سموه رجع وهو في صحة وعافية ونقول لسموه ان كل اهل الكويت مشتاقون لك والله يتمم على سموك الصحة والحكمة وان شاء الله عمر مديد.

وتابع: نتمنى على سمو الامير ان يأخذ باله من صحته وان يأخذ فترات كافية من الراحة فسموه يرهق نفسه كثيرا في العمل . وسموه منذ سنتين لم يأخذ يوما اجازة، لان سموه يهتم ويتابع الشؤون المحلية والاقليمية والعالمية وكذلك الاهتمامات الانسانية، وندعو الله ان يمتع سموه بالصحة والعافية وقرت عيون اهل الكويت بشوفتك يا بو ناصر.

من جانبه، قال النائب بدر الملا ان الكويت انارت بعودة سمو الامير فهو قائد تفتقد الكويت وجوده حين يغادرها، خاصة ان الفترة السياسية الأخيرة كنا بحاجة الى وجود سموه لحسم بعض القرارات السياسية، والمشهد السياسي الان بحاجة الى تغيير ولا يملك تغييره الا سمو الامير حفظه الله، متمنيا ان تعود البركة الى البلاد برجوع سموه خصوصا بعد رؤيتنا التناحر السياسي في البلد، ونحمد الله ان رزقنا رؤية سموه في الوطن من جديد مشافى معافى.

من جهته قال النائب اسامة الشاهين ان الكويت فرحانة ومزدانة بعودة سموه حفظه الله ورعاه، والفرحة تمتد الى المقيمين وشعوب الخليج، فسموه ربان سفينة ماهر، اشتهر بالاعتدال والحياد الايجابي واصلاح ذات البين في بحر متلاطم من التوترات والمخاطر الاقليمية الخارجية، فمرحبا بعودته سالمًا غانمًا، واسأل الله ان يديم على الكويت افراحها وازدهارها واستقرارها تحت قيادة سمو الامير وولي عهد الامين حفظهما الله ورعاهما..

بدوره قال النائب خليل الصالح ان صباح الكويت يتجدد اشراقه بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سالماً الي البلاد، مهنئاً الشعب الكويتي بسلامة سموه.

واضاف الصالح أن سمو الأمير وحد القلوب قبل العقول بانسانيته واجتمع عليه القاصي والداني، فهو الأب والقائد والناصح الحكيم.

واستطرد الصالح ان الله عز وجل استجاب لتلك الدعوات الخالصة ولم يخذل الأنفس التي تضرعت اليه بأن يشفي قائد الانسانية الذي شهد له العالم اجمع بحب الناس والمسارعة في الخيرات.

وثمن الاهتمام الدولي بصحة سمو الأمير من خلال البرقيات والاتصالات الهاتفية التي جسدت مكانة سموه الاممية التي لم يسع اليها وانما كانت تتويجاً لاخلاصه وتعبيراً عن حكمته التي اختارت العمل الانساني وعدم الخوض في الصراعات لتخفيف اوجاع وآلام المحتاجين في كل انحاء العالم.

واختتم الصالح قائلاً ان الله سبحانه وتعالى يجازي بالاحسان من احسن عملاً، ولا عجب ان يحصد سموه ما زرعه من حب ووحدة وتآخي بين القلوب، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ سموه من كل مكروه وسوء.

من جانبه، اعتبر النائب عسكر العنزي يوم عودة سمو امير البلاد الى ارض الوطن يوم فرح وبهجة لأن سموه يحظى بمكانة خاصة في قلوب الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مؤكدا ان سموه وعلى مدى عمله الدبلوماسي والسياسي كان منبع الحكمة والحنكة ومصدر فخر الكويتيين كافة نظرا لدوره الاصلاحي والانساني .

وقال: وعلينا ان نشكر الله اولا الذي استجاب لدعاء الكويتيين ومنّ على العود بالصحة والعافية ويجب ان يكون يوم عودته فرحا يعم البلاد فهو الحصن الحصين للكويت بعد الله.

بدوره اعرب النائب د. حمود الخضير عن بالغ سعادته بقرب عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى البلاد، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الأمة.

وقال: كم اثلج صدورنا خبر عودة صاحب السمو الأمير سالما معافى، سائلين الله لسموه طول العمر وان يمده بالصحة ويبقيه قائدا حكيما وسندا للكويت وأهلها ولمحبيه في العالم ككل.

وأضاف: كل الكويت تترقب العودة المباركة لحكيمها وقائدها، وكل شعوب العالم تشاركنا هذه الفرحة التي لم تأت من فراغ، بل جاءت عرفانا بمآثر سمو الأمير وأدواره الإنسانية قبل الدبلوماسية.

