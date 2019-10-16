وطن النهار

وصفت مبرة خير الكويت العودة الميمونة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأميركية بأنها بمثابة عودة الروح للكويتيين الذين احبوا سموه وبادلوه الحب بالحب والوفاء بالوفاء ولذلك فقد تنفسوا الصعداء وكذلك للعمل الخيري والانساني الذي لطالما رعاه سموه وأعطاه من ماله ووقته وجهده حتى جعله قولا وعملا تاجا على رؤوس الكويتيين.

وقال رئيس مجلس ادارة المبرة ناصر العيار: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني وأخواتي اعضاء مجلس الادارة نهنئ كل الكويتيين والمقيمين ونهنئ انفسنا بهذه العودة الميمونية ونشكر الله عز وجل ان اكرمنا وأفاض علينا من فضله وكتب الشفاء لصاحب السمو واستجاب لدعواتنا بأن يعده الى وطنه وأهله سالما معافى ليستكمل مسيرته في قيادة سفينة الكويت التي تبحر بتوازن ومهارة وحكمة في ظل رياح عاتية ومناخ اقليمي ملتهب فكم نحن في امس الحاجة لسموه الذي ضرب اروع الأمثلة في الحكم الرشيد واجتهد في نشر ثقافة السلام والتسامح ما عزز مكانة الكويت عربيا واقليميا ودوليا. وتابع العيار بالقول: كما وأن عودة سموه من شأنها تهيئة الأجواء نحو مزيد من رفع شأن العمل الخيري والانساني الذي بلغ مابلغ من مكانة وحقق ماحقق من سمعة بفضل الله تعالى ورعاية صاحب السمو حفظه الله له الأمر الذي جعل ارفع منظمة دولية وهي الأمم المتحدة تمنح سموه اللقب غير المسبوق «قائد العمل الانساني» فضلا عن اعتبار بلدنا مركزا انسانيا عالميا وهما لقبان غير مسبوقين البتة الأمر الذي جعل من الكويت ذلك البلد الصغير بلدا كبيرا بمواقفه التي يجسدها سموه. واختتم العيار: ندعو الله بعد ان قرت اعيننا بالعودة الميمونة لصاحب السمو ان يحفظه لنا قائدا ومعلما ووالدا وأن يوفقه ويرعاه ويسدد خطاه لتحقيق المزيد من النهضة لبلدنا والوصول بسفينة الوطن الى بر الأمان.

