وطن النهار

تقدمت جمعية الرحمة العالمية بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشعب الكويتي بمناسبة عودة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من رحلة علاج ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا الصدد عبر رئيس مجلس ادارة جمعية الرحمة العالمية الشيخ د. جاسم مهلهل الياسين عن سعادته بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى الى الكويت بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف الياسين ان عودة صاحب السمو ادخلت الفرحة في كل بيت كويتي وجعلت كويت الأسرة الواحدة تلتف حول قائدها وراعي نهضتها معبرة عن مشاعرها الصادقة تجاه سموه. وأوضح الياسين ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له مكانة خاصة في قلوب الكويتيين، فهو الأب للجميع وهو القائد الحكيم، وهو مصدر فخر بدوره الاصلاحي والانساني خليجياً واقليمياً وعالمياً. ودعا الياسين المولى عز وجل ان يديم على صاحب السمو الأمير نعمة الصحة والعافية، ويحفظ الكويت وشعبها من كل شر في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. ومن جانبه هنأ نائب رئيس مجلس الادارة والأمين العام الشيخ يحيى سليمان العقيلي قائلا: قرت اعيننا بعودة صاحب السمو الأمير حفظه الله سالما معافى الى ارض الوطن، وما الاستقبال الشعبي لسموه الا دليل على التلاحم والمحبة المتبادلة التي يكنها الشعب لسمو الأمير والد الجميع.

وأشار العقيلي الى ان الكثير من شعوب العالم العربي والاسلامي كانت تدعو لسموه بالشفاء العاجل، مشيراً الى مكانة سموه الدولية كقائد للعمل الانساني، وأعماله الانسانية عبر العالم التي غرست محبتة في قلوب الشعوب، مبيناً ان الأيتام في مجمعات الرحمة العالمية تحمد الله عز وجل على عودة صاحب السمو سالماً، تلك الجهود الخيّرة جعلت صاحب السمو قائداً للعمل الانساني ودولة الكويت مركزاً انسانياً عالمياً من قبل الأمم المتحدة، في انجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في اعرق المحافل الدولية.

وأوضح العقيلي ان سمو الأمير وجهوده الانسانية والسياسية جعلت منه شخصية محبوبة في العالم كله لذا وجدنا اكف الضراعة ارتفعت بالدعاء لصاحب السمو بالشفاء العاجل وهاهى تهنئ سموه بعودته سالماً معافى. واختتم العقيلي قائلا: علينا ان نشكر الله الذي منّ على سمو الأمير بالصحة والعافية، فهو (عمود الكويت) وراسم نهضتها نسأل الله ان يديم عليه الصحة والعافية.

