وطن النهار

أعرب عدد من القيادات الصحية عن سعادتها بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الميمونة الى ارض الوطن سالماً معافى سائلين الله تعالى ان يسبغ عليه نعم الصحة والعافية ومستذكرين مسيرة سموه العامرة بالانجازات على الصعيدين الوطني والعالمي خصوصا تلك المتعلقة بالقطاع الصحي، داعين المولى عز وجل ان يبقي سموه ذخراً وقائداً وأبا لكل ابناء الكويت.

في البداية قال وزير الصحة الأسبق د. جمال الحربي الحمد لله عز وجل ان استجاب للدعاء ومتع صاحب السمو بموفور الصحة والعافية وعودة سموه الى الكويت متمتعا بموفور الصحة والعافية هي بحق وبصدق يوم عيد وبهجة وسرور لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ونسجد لله تعالى حمدا وشكرا ان استجاب سبحانه الدعاء ونهنئ أنفسنا ونحمد الله على سلامة صاحب السمو أمير الانسانية وندعو الله عز وجل ان يمتع سموه بموفور الصحة والعافية ويحفظ سموه ذخرا وقائدا وأبا لكل أبناء الكويت الذين عمت قلوبهم الغبطة والفرحة بعودة سموه الى أهله وبلده وشعبه.

قامة وقيمة

من جانبه، قال مدير منطقة الاحمدي الصحية د. احمد الشطي عندما نتكلم عن امير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فنحن نتكلم عن احد أعمدة الدولة، مبينا انه تشرف بالتعامل مع صاحب السمو في اكثر من موقع منها عندما شمل برعايته طفلا عراقيا علي عباس فقد أطرافه وأسرته فأوعز باستضافته وعلاجه داخل الكويت وخارجها في بريطانيا حيث وفر أمير الإنسانية لمرافقي الطفل العراقي منزلا لكل منهما.

وقال الشطي: لاشك ان هذه المبادرة انذاك كانت اضافة نوعية سياسية لصالح الكويت وليست غريبة على صاحب السمو عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء وايضا التقيت بأمير الإنسانية مرة اخرى اثناء اجتياح وباء إنفلونزا الطيور وبعد استعراض في مجلس الوزراء امر صاحب السمو بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من ادوية التي كان عليها تنافس من الدول الاخرى ليثبت سموه مرة اخرى ان صحة الانسان شيء مقدس في الكويت ووفر كل الإمكانيات سواء كانت ادوية او تجهيزات او منشآت.

واشار الشطي الى انه خلال فترة قصيرة تم انشاء صرح طبي كبير هو مستشفى الجهراء بتبرع كريم من صاحب السمو بقطعة ارض وبناء هذا الصرح الذي يكاد يكون مدينة طبية متكاملة يعكس مرة اخرى ليس فقط حبه للجهراء وانما حبه للكويت ككل وهناك لمسة من صاحب السمو والديوان الاميري في مستشفى جابر ودور رئيس في تفعيل وتيرة الاستلام والتشغيل بشكل واضح، وهذا لم يكن لولا استشعار صاحب السمو هموم المواطن وهواجسه وأولويات الساحة المحلية.

وقال نحن قبل ان نكون مسؤولين في الصحة نحن مواطنون نشعر بكثير من الامتنان الى صاحب السمو أمير البلاد ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يسبغ عليه أثواب الصحة والعافية فهو بالنسبة لنا صِمَام أمان في اجواء مجاورة مترامية الامواج.

واضاف: بلا شك اننا نسعد ونفخر ونزهو بصاحب السمو الذي يعتبر قامة وقيمة انسانية كبيرة وليس عبثا ان يحصل سموه على لقب الإنسانية وليس عبثا ايضا ان تصبح الكويت مركزا دوليا في العطاء الإنساني وهذا التتويج يأتي لمسيرة اهل الخير وعطاء اهل الكويت فلا عجب ان أصبحنا دولة الإنسانية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد.

الأب والقيادي

من جهته، بدأ نائب مدير مستشفى الجهراء د. أحمد خاجة بالقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين في مستشفى الجهراء.. نحمد الله ونثني على فضله بعودة والدنا وأميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى ارض الوطن سالماً معافى.. والد الجميع وأمير الإنسانية وراعي نهضة كويتنا الحبيبة..

وقال ان لوالدنا دورا كبيرا في سير عجلة التنمية والتطوير في مسيرة بلادنا الحبيبة على جميع الأصعدة واخص بالذكر القطاع الصحي لاهالي منطقة الجهراء.. فما كان حلما في الماضي نراه اليوم على ارض الواقع من خلال مكرمته الأميرية في إنشاء مدينة الجهراء الطبية.. هذا الصرح الطبي الذي يعتبر من اكبر المستشفيات في الكويت والذي يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي منطقة الجهراء خاصة وكل من يقيم على ارض هذا الوطن المعطاء.. (وهذه ليست بغريبة على فخرنا ووالدنا امير الانسانية).

وبين خاجة انه لم تقتصر رعايته على ذلك بل ان لصاحب السمو دور أبوي وقيادي في دعم الكوادر البشرية الطبية لدفع عجلة التنمية للنهوض في القطاع الصحي.. وان سموه من اول الداعمين للأطباء المتميزين والأثر البالغ في التحفيز على العطاء والإخلاص في العمل وكذلك دعمه لتحقيق رؤية مستشفى الجهراء للوصول إلى مجتمع كويتي صحي خال من الأمراض.. متمنين لسموه الصحة والعافية وطول العمر وقرت عيوننا وعيونكم يا أهل الكويت.

عودة ميمونة

من جانبه، قال د. مهدي الفضلي استشاري الصحة العامة والسياسة الصحية نترقب العودة الميمونة لصاحب السمو أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والد الجميع وقائد مسيرتنا الى أرض الوطن سالماً غانماً، سائلين المولى عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية،

ليستمر العطاء والتنمية المتواصلة التي تشهدها البلاد بشكل عام وبشكل خاص على مستوى القطاع الصحي من انشاء وافتتاح المستشفيات والمراكز التخصصية والتي من شأنها النهوض بالمستوى الصحي في البلاد، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تقديم خدمة طبية وصحية متميزة في البلاد عبر توفير أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية واستخدامها بأيدي كوادر طبية مؤهلة ومدربة عالمياً لتطوير المنظومة الصحية في الكويت، وتوفير دور كامل للتعليم الطبي المستمر لمواكبة التطورات العلمية وأحدث المستجدات في مجال الطب والجراحة وذلك لتحقيق رؤية الدولة المستقبلية 2035.

ولهنا عليك..

و قال د. أحمد الحربي رئيس اختصاصي علاج طبيعي مستشار المصحات العلاجية العالمية: ولهنا عليك يا شيخنا شيخ الشيوخ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يا رمز الوطن وامير الانسانية ونحمد الله على السلامة وان يلبسكم سبحانه وتعالي ثوب الصحة والعافية.

واضاف: بهذه المناسبة العطرة أوجه دعوتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد للعمل على تحقيق رؤية كويت 2035 بهذه المناسبة العطرة من خلال مساعدة وتبني الطاقات والعقول الكويتية العلمية لانشاء وادارة المنتجعات والمصحات العلاجية التي تعمل على علاج مرض السكر وأمراض القلب والأمراض المناعية بالوسائل الطبيعية بدون دواء لما للأدوية من مضاعفات صحية خطيرة على الفرد.

