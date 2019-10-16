وطن النهار

اختلطت مشاعر الشوق بمشاعر الفرح عند المواطنين بسماعهم خبر عودة سمو الامير من الولايات المتحدة فغيابه ولو لفترة بسيطة غياب للاب الحنون الذي يفتقده ابناؤه فكيف لا وهو الظل الوارف والحب والامان لهم، العودة المنتظرة الهبت مشاعر المواطنين واشعرتهم بالنعمة الكبيرة التي من الله عليهم بوجود سموه ورعايته لابنائه.

شريحة كبيرة من الشباب تعلم ان الداعم الاول لهم هو سمو الامير ففي كل مناسبة لم يكن يفوت الفرصة في تشجيعهم ودعمهم، وبرعايته الكريمة شجع العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهل الطريق امامهم، وبابه كان ومازال مفتوحا لاستقبال الشباب الطموح واصحاب المشاريع والمبادرات الوطنية ايمانا منه بأن هذا الوطن لن يتطور وينمو الا بجهود وسواعد الشباب.

وتميز عهد سموه بالمبادرات الشبابية والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة واعطاء الفرص لتلك الشريحة بالانطلاق نحو العمل الحر وتقدير الكفاءات ولم يقف الامر عند هذا المحور فابناء الكويت دائما فخورون بكل انجاز يقوم به سموه في المجالات السياسية والانسانية على المحور الداخلي والخارجي والمساعي التي يقوم بها في الوساطات الدولية ناهيك عن الدعم والمساعدات للدول المحتاجة والتي تقع تحت طائلة الحروب والدول النامية، بالاضافة الى جوانب اخرى عبر عنها عينة من شباب الكويت في المجالات التطوعية وغيرها من خلال استطلاع اجرته النهار بهذه المناسبة.

استهلالاً قالت الاختصاصية الاجتماعية حوراء دشتي: القيادة هي فن ادارة العقول ومخاطبة القلوب وهذا هو باختصار ما يتولاه سمو الشيخ صباح الأحمد منذ سالف عهده بكاريزما فذة فرضت نفسها وحققت نتائج ملموسة على المستويات المعنية بالفرد الكويتي المتصلة بالمجتمع المحلي والدولي ككل.. عندما نتحدث عن الجهد والبذل مقرونة بالحكمة والانسانية الجمة فنحن نلخص ذلك كله في شخصه الكريم القادر على التأثير بالبعدين الانساني والعملي ليسود اهتمامه الكبير بالناس والعلاقات وكذلك بالعمل والانتاج محوراً مهماً في تحقيق طموحه للجودة الشاملة والرؤية السامية لكويتنا الجديدة.

وتابعت: وليس ذلك الا حصادا مباركا لما تأتي به كلماته وخطاباته الملهمة من وقع مجدٍ وكبير في نفوس أبنائه.. ولمواقفه الداخلية والخارجية الصدى الفاعل ذو الطابع الفاخر والرؤية الثاقبة المعروفة عن سموه.. هو أب للسلام وأيقونة لفن التعامل مع مختلف الأحداث والأخبار.. حتى بات رمزا عالميا يحتذى به وقدوة نجمل بها مجالسنا بطيب ذكره وصفاته المحمودة ودعواتنا الجليلة أن يمد الله في عمره فخرا وأملا في المزيد من التقدم والنهضة الانسانية والمجتمعية.

وختمت.. أبي صباح ونعم الأب منك تعلمنا أن نكون نجباء عقلاء متزنين وسنظل في ظل قيادتكم المرموقة نتعلم المزيد.. دمتم لنا ولكويتنا صرحا عريقا شامخا على مر السنين.

مصلحة الكويت

وبدورها قالت حورية تقي موجهة الى سمو الامير: عافاك الله يا الوالد الغالي صاحب القلب الرحيم والذي نتعلم منه الحكمة والروية القائد الذي وصِف بالانسانية الشيخ صباح الأحمد الله يردك لنا ولكويتنا الحبيبة بالسلامة... كلماته لنا دروس توجهنا بالحياة بديموقراطية حقيقية حيث تكون مصلحة الكويت وحمايتها فوق كل شيء... تقبل للرأي الآخر يقلل الكثير من الخصام صحيح نختلف في وجهات النظر في أي موضوع الا موضوع حب الوطن غرز هذا الحب في قلوبنا وألا تشهر بانتقادك بل حاسب بلا انتقام. وأن نكون يدا متماسكة محبة للخير في كل عمل ننجزه بحياتنا أنت في عيونا لأن قائد الانسانية المعطاء هو بابا صباح.

واضافت: أتذكر جملة هذولا عيالي في ذلك الوقت مافكرنا بطائفية لحل الأمر.. فكرنا أن هذا الحزن عم الكويت كلها ودموعك غالية علينا جمعتنا لأن نكون لهذه الأرض القوة واليد الواحدة.

وفي اول انجاز لي في التدريب كان له معنى في حياتي لان في التاريخ نفسه اعلنت الأمم المتحدة انك يا يبه قائد للانسانية تجمل واليوم بصورتك واستبشرت فيها خير يا الخير كله. عسى ربي يردك سالم متعافى بينا ترى طالت الغيبة يا الغالي واحنا ننتظر وجودك بينا بالديرة الله يحفظك يا الغالي.

عودة الأمل

اما خريجة الاعلام مريم الامير فقالت: ننتظر بفارغ الصبر عودة الامل الى حياتنا من جديد بعودة صاحب السمو امير البلاد الى ابنائه ليظلل عليهم من جديد وليكون ابا روحيا لطموحاتهم وانجازاتهم كما عودهم دائما.

وتابعت: سموه ومنذ عرفناه دائما يوصي بالشباب ويحثهم ويشجعهم ويدعمهم نحو التقدم والانجاز ففي عهده عرف الشباب معنى الاستقلالية والتوجه الى المشاريع الصغيرة والاعتماد على انفسهم في شق طريق حياتهم ورسم معالم مستقبلهم فكانت ولادة وزارة الشباب واستقلال هيئة الشباب في عهده بالاضافة الى انشاء الصناديق الداعمة للشباب ومشاريعهم الصغيرة.

وختمت الامير: اهنىء نفسي وابنائي واخواني من المواطنين والمقيمين بسلامة صاحب السمو وعودته سالما الى ارض الوطن والذي يمثل لنا عودة الفرحة وعودة الامان والاستقرار وادام الله عليه الصحة.

بدوره قال فهد الموسى: صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد شيخ الشيوخ معرب الجد والخال أمير الانسانية حكيم الأمة زعيم الدبلوماسية، هو من اراد دوما لنا القوة ولمّ الشمل الخليجي وقالها مدوية من منبر البيت الأبيض بأن قوتنا الخليجية هي وحدتنا وهو لم يكتف بالقول بل حاول بالفعل إذ سعى والوساطة ان يكسر الحواجز ويقرب الخلافات ويصفي النفوس بين الاشقاء.

واضاف الموسى: ونحن كلنا فخر بان سموه اميرا لنا وقائدا لمسيرتنا ادامه الله علينا ظلا وامانا وننتظر بلهفة عودة صاحب السمو الى ارض الوطن لتعم الفرحة ارجاء البلاد.

شبابنا ثروتنا

ومن جانبها بدأت رئيس اللجنة الاعلامية لمبادرة في بيتنا قائد منال المكيمي بالقول السامي لصاحب السمو امير البلاد شبابنا هم ثروة وطننا، مشيرة الى دوره الداعم للشباب ومبادراتهم الشبابية من خلال انشاء وتدشين عدة جهات كهيئة الشباب ووزارة الشباب وغيرهما لتحويل العمل الشبابي من عمل تطوعي الى عمل مؤسسي مدعوم.

واكدت المكيمي ان صاحب السمو له الدور الرائد على مستوى المنطقة بقولها ومن منطلق ان مبادرتنا تتحدث عن القيادة والقادة فلنا كل الفخر ان يكون قائدنا هو صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد لما يتميز به من قيادة حكيمة من خلال عمله الدبلوماسي والسياسي الى جانب المناصب الحكومية التي تقلدها مسبقا، مشيرة الى دوره السباق في مبادرته لحل الازمات التي تمر فيها المنطقة. وتمنت المكيمي ان يتكلل سموه بوافر الصحة والعافية ليكمل مسيرة العطاء بقيادته الحكيمة كما تمنت ان يلتقي به متدربو المبادرة بعد تعافي سموه وذلك ليتعلموا منه الكثير.

ومن جانبها قالت ازهار السنعوسي: نحن في غاية السرور بسماعنا خبر عودة سمو الامير بصحة جيدة وهو امر يبعث فينا الطمأنينة باستقرار البلد والمنطقة باكملها فهو اميرنا الحكيم سيد الدبلوماسية.

واوضحت السنعوسي ان المنطقة مرت بأزمات عدة خلال الاعوام الماضية استطعنا تجاوزها بقيادة ربان السفينة الذي قادنا الى بر الامان مشيرة الى ان زمن حكم سمو الامير اعلى اسم الكويت في المحافل الدولية حيث حصل سموه على لقب امير الانسانية والكويت مركزا للعمل الانساني فكان وساما على صدر كل الكويتيين.

هذولا عيالي

من جانبه قال الناشط الاجتماعي الفنان محمد اشكناني نحن كشريحة شبابية نحاول بقدر المستطاع ان ندعم اخواننا الشباب في كل المجالات المهنية والفنية ونحن نقتدي في هذا الامر بصاحب السمو الذي لم يتوان في يوم عن دعم الشباب الكويتي والتوصية بتسهيل الامور لهم.

واضاف: كان ومازال سموه يحث على بناء الوطن والاستمرارية في تسخير الطاقات والابداعات الشبابية ويطلب منهم دائما الاستفادة من قدراتهم ومواهبهم في خدمة الوطن وبنائه مشيرا الى ان سموه دأب دائما على الحث على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية بكل اشكالها.

واستذكر الموقف العظيم لسموه عندما وقعت حادثة مسجد الامام الصادق وحضر الى موقع الجريمة مفزوعا وقلقا على ابنائه ووصوله قبل كثير من الناس والموقع لم يكن امنا وقال كلمته المشهورة هذولا عيالي وهو ما يدل على روح الابوة تجاه ابناء الشعب لافتا الى ان سموه يحث الشباب على الابداع والابتكار والانجاز ويعتبرهم نواة اساسية في نشأة الوطن. وتابع اشكناني قائلا ابونا ابو ناصر الله يردك بالسلامة وترجع لنا سالماً غانماً فانت قائد الانسانية وتعلمنا منك الكثير ورجعتك لنا ليست فقط رجعة حاكم الى شعبه انما بمثابة رجعة الروح للجسد.

واضاف: ورسالتنا هي رسالة حب ووفاء الى شخص غالٍ مانستغني عنه شخص عايش فينا وتربينا على الكلام اللي يقوله والامور يوصي لنا بها والشعب كله بانتظاره ومهما قلنا من كلمات حب ووفاء فهي قليل بحقك.

أطيب قلب

وبدورها قالت رئيس فريق الطيبين ايمان الشراح: كلمات اوجهها الى ابونا صباح وأخاطب بها نفسي اولا: الوطن له قائد كبير عرفناه بحكمته منذ ولادتنا وسمعنا عنه القصص الكثيرة فبالرغم من حنكته السياسية وقراراته الحاسمة وشدته الا انه صاحب أطيب واجمل قلب، فأبوّته وعطفه وحنانه تغطي الكويت كافة.

واضافت: تربينا وسمعنا عنه الكثير ورأيناه كيف يمسك العصا من النص وتعلمنا منه الحكمة وحسن التصرف والتدبير ورأينا التسامح يتجسد فيه اطال الله في عمره وجعله ذخرا لنا، عرفنا عنه ان خيره ليس فقد لهذه الارض وابنائها انما امتد الى غيرنا وغمر بقاع الارض ليكون حافظا لنا من كل سوء ومن كل أذى ويرد لنا حقوقنا كما ردها لنا عندما اخذها الاعداء سابقا، حفظه الله وعساه ذخراً ويرده بالسلامة ويقر عيوننا فيه.

وقالت: نحن كفرق تطوعية عاملة من اجل اثراء روح الولاء والوطنية وخدمة البلد نستمد طاقتنا وحماسنا من تشجيعه الدائم لنا واهتمامه بالطاقات الشبابية.

