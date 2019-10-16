وطن النهار

أكدت عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة حصة الرومي «ان عودة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد معافى بفضل من الله العلي القدير افعمت قلوب جميع ابناء الكويت التي تعلقت بحب سموه بالفرح والسرور، وعيونهم شاخصة إلى رؤية ابتسامته التي عودنا عليها».

واضافت «نحمد الله على عودة صاحب السمو الميمونة وندعوه ان يمتع سموه بالصحة والهناء وان يديم على سموه نعمه ظاهرة وباطنة».

وأوضحت أن سمو الامير رمز السلام وأيقونة العمل الإنساني و ذاكرة التاريخ لا يمكن ان تنسى يوما مبادرات سموه لدعم الأوضاع الإنسانية في دول العالم، مشيرة إلى أن بصمات سموه واضحة في العمل الإنساني على الصعيدين العربي والدولي .

وقالت الرومي إن «صاحب السمو أحب وطنه وشعبه وأخلص في عمله وعطائه وقاد مسيرة البلاد بمهارة واقتدار في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ المنطقة، فكان ومازال نعم القائد ونعم الوالد الذي شمل برعايته أبناءه جميعا الذين يبادلون سموه حبا بحب وعطاء بولاء وانتماء».

أضافت إن مسيرة سموه حافلة بالإنجازات والعطاءات للوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية، وامتدت لتشمل المعمورة، مما دعا المنظمات والهيئات والكيانات المرموقة إلى التسابق لتكريم سموه.

