وطن النهار

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الكويت تعيش فرحة كبرى بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية عقب العارض الصحي الذي ألم به.

أضاف، «نهنئ أنفسنا وجميع أهل الكويت بالعودة الميمونة لصاحب السمو ، وندعو المولى تعالى أن يديم على سموه نعمة الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة سموه الحكيمة للكويت إلى بر الأمان ورفعة شأنها».

وأوضح الروضان إن الفرحة الجماعية التي يعيشها الكويتيون والمقيمون على أرض هذه البلاد الطيبة إنما تعكس مكانة صاحب السمو في قلوب الجميع الذين يستذكرون دائما أنه قائد الإنسانية بمواقفه الثابتة بمختلف المراحل التي مرت على بلادنا وعلى المنطقة.

وذكر أن سموه رسخ العمل الانساني الكويتي في كل أنحاء العالم، كما أن دوره في تغليب لغة السلام موضع تقدير أممي، مبينا أن يوم عودة سموه يمثل يوم عيد لأنه بيّن معدن المواطنين الذين لا يفرقهم شيء في حب الكويت.

وقال الروضان، ان هذا الشعور الوطني هو سمة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى ان خروج الكويتيين واندفاعهم العفوي النابع من قلوب صادقة لاستقبال سموه وتهنئته بالعودة الميمونة مشافى معافى لارض الوطن بمثابة بيعة جديدة من الشعب الكويتي لسموه .

