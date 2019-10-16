وطن النهار

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي إن مع عودة صاحب السموّ الشيخ صباح الأحمد سالماً معافى إلى الكويت بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها، تعود الابتسامة مشرقة إلى الوجوه، موضحاً أن الشيخ صباح هو أب للجميع. وذكر إن «عطاء سمو أمير البلاد الإنساني أهل سموه لأن يحصل وبجدارة واستحقاق على تكريم فريد من منظمة الأمم المتحدة بمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» الذي احتفلت به دول العالم من أقصاه الى أقصاه». وبين العفاسي أن سمو الأمير باعتراف البعيدين قبل القريبين، صوت الحكمة التي علت في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه دائما يدعم السلام بأقواله وأفعاله، وقال «الحمدلله على عودة أبونا صباح سالماً معافىً.. أجر وعافية طويل العمر ونورت الديرة بعودتك».

وأكد العفاسي أن الشيخ صباح يعد حجر الارتكاز الاساس في إطلاق المبادرات الاقتصادية، بتبنيه جميع الجهود التي تدفع الكويت إلى الأمام، وتعزيز مكانتها التجارية خليجياً، منوهاً أن سموه يمثل حافزاً قوياً لجميع قيادات الدولة بالعمل على الابتكار وتطوير أعمالهم بما يصب في النهاية للصالح العام. وشدد العفاسي أن جميع مكونات الشعب الكويتي ووافديه فرحون بعودة سموه، لما يمتكله من رصيد محبة لدى الجميع، يستحق عليه بالفعل لقب قائد الانسانية.

