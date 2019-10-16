وطن النهار

عبر وزراء وخبراء اقتصاديون عن سعادتهم الغامرة بعودة سمو أمير البلاد سالماً معافاً الى أرض الوطن عقب رحلة علاجية تكللت بحمد الله بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وان يحفظه لشعبه وللأمة العربية وللعالم كقائد إنساني مميز.

وأضافوا لـ النهار أن سموه صمام الأمان للكويت والمنطقة الخليجية في شتى النواحي الحياتية ففي الكويت هو الأب والراعي للجميع وفي الخليج هو صوت الوسطية والحكمة، وفي العالم هو يد العون بعد الله للمحتاجين والفقراء في شتى انحاء الأرض.

وبينوا أن سموه يشمل الكويت بكامل رعايته في النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ليجسد علاقة الحاكم بشعبه والأب بأبنائه.

ولفتوا الى أن سمو الأمير يتمتع بسياسة خارجية حكيمة نأت بالكويت عن مخاطر مرحلية عديدة ، كونها محاطة بعواصف من الاختلافات والحروب بحكم موقعها الجغرافي .

وأشار هؤلاء الى أنه وبحكمة سموه وسداد خطواته ظل الاقتصاد الكويتي ثابتاً في وجه الازمات، وهو ما يتجلى من استمرار قوة العملة المحلية الدينار سواء بقوة الدينار عالميا أو بالحفاظ على نمو احتياطي الأجيال القادمة، أو بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية الحيوية للبلاد.

وشددوا على دور سمو الأمير الهام في توحيد كلمة الصف العربي والخليجي، معتبرين ان عودة سموه أثلجت قلوب كل من هو على أرض وطننا الغالي، وأكدوا أنه بعودة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله والبسه ثوب العافية تكتمل فرحة أهل الكويت بقدوم رمزها وراعي نهضتها لتكمل مسيرة البناء والتقدم في شتى مناحي الحياة، مشيرين إلى أن دعم سموه في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، وخاصة القطاع النفطي الذي هو عصب الاقتصاد المحلي، لهو أكبر دافع للعمل نحو الأفضل.

وتمنوا على سموه الراحة بين فترة واخرى ليسترد طاقته لمواصلة عمله القيادي والانساني المشهود له اقليمياً ودولياً، مؤكدين ان عودة سموه أسعدت كل بيت في الكويت سواء مواطنين أو مقيمين.

كما تمنوا أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة صاحب السمو وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة.

وفيما يلي عدد من الأراء التي عبرت عبر النهار عن حبها وسعادتها بعودة سمو الأمير.

تاريخ حافل

في البداية دعا وزير المالية السبق مصطفى الشمالي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمزيد من العافية ، متوجها بالدعاء للباري عز وجل ان يتكرم على اميرنا ووالدنا بلباس تاج العافية و موفور الصحة مؤكداً أن الكويت ترقبت وصول سموه بخالص التهاني والتبريكات لعودته سالما معافى لأرض الوطن وكذلك بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتتويج سموه قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني .

وقال الشمالي: باسمي وباسم اهل الكويت نرحب بعودة سمو الأمير ونهنئ سموه تقديرا لجهوده واسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الانسانية بالأمم المتحددة حيث ان تاريخ سموه حافل بالعديد من المواقف والمبادرات الانسانية والتنموية التي رفعت مكانة الكويت في المحافل الدولية وجعلتها في صدارة المشهد الانساني العالمي وأسهمت في تعزيز مكانتها العالمية.

دور بارز

وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق عصام المرزوق: نحمد الله على سلامة سمو الامير و نسأل المولى عز و جل ان يديم عليه الصحة والعافية.

ونتمنى لسموه الراحة بين فترة واخرى ليسترد طاقته لمواصلة عمله القيادي والانساني المشهود له اقليمياً ودولياً.

كما تمنى أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة صاحب السمو وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة.

مكانة كبيرة

وزير التجارة السابق د. يوسف العلي قال: عوداً حميدا لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فهو صمام الأمان ليس للكويت وشعبها فقط بل لدول الخليج لما يتمتع به من حكمة وانسانية داعيا لسموه بمزيد من موفور الصحة والعافية .

وأضاف: لقد حقق سمو امير الكويت مكانة كبيرة وعالمية في المجالات الإنسانية شهد لها القاصي والداني وتوجها اعتراف الأمم المتحدة بتقلد سموه منصب قائد الانسانية وهو وسام على صدور الكويتيين جميعا يفتخرون به عبر الأجيال وشهادة دولية للكويت وشعبها بحب العمل الانساني.

وأوضح أن جميع ابناء الشعب الكويتي يدعون لسمو الامير بالصحة والعافية كما وتدعو له جميع الجنسيات في الكويت وخارجها حيث يردد الكل الدعاء لسموه بقضاء رحلة علاجية متوجة بالعافية والصحة والسلامة وذلك ينطلق من دور سموه الواضح والملموس لدى دول العالم نتيجة لما حققه من جهود بذلت لتخفيف الاعباء عن ذوي الحاجات على مستوى العالم .

ودعا العلي لسموه بمزيد من موفور الصحة جعله المولى عز وجل ذخرا للبلاد والعباد وأطال الباري في عمره متوجاً بالصحة ومزيد من العافية وعوداً حميدا بين اهله وشعب.

صمام الأمان

من جهته، قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي: بداية الحمد لله على نعمة الأمن والأمان ، ونحمد الله سبحانه وتعالى على معافاة صاحب السمو امير البلاد من الوعكة الصحية .

والحمد لله ان حبانا بسياسة خارجية حكيمة من صاحب السمو الذي بحكمته نأى بالكويت عن المخاطر وهي محاطة بعواصف من الاختلافات والحروب وهي سياسة لها ابعادها على الكويت والمجتمع.

وأضاف الحميدي: لا يزال الاقتصاد الكويتي فتياً بدعم سمو الأمير، سواء بقوة الدينار عالميا وبسبب الثقة العالمية بالاقتصاد الكويتي.

وأكد الحميدي أن سموه زاد مكانة البنوك الكويتية ودعم الأوضاع المحلية والإقليمية، وفي نفس الوقت الأسواق الكويتية وحركة التجارة والصناعة المستقرة مقارنة بغيرنا من الدول، ما يزيد الثقة بالاقتصاد الكويتي سواء في سوق الأوراق المالية الثابت والذي يبث الثقة بالمتداولين ما يساعد المستثمرين في ايجاد قنوات استثمارية تساعد على تدوير المال بشكل أفضل .

وتابع قائلاً: بعودة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله وألبسه ثوب العافية تكتمل فرحة أهل الكويت بقدوم رمزها معافى.

إنجازات كبيرة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان النهج التنموي لصاحب السمو امير البلاد كان له أكبر الاثر في زيادة معدلات الإنجاز الكبير الذي حققته خطط التنمية في الكويت والتي تتزايد عاما بعد آخر والتي لولا توجيهاته السامية بضرورة المضي قدما في تحقيق معدلات نمو متزايدة في الاداء الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من الفرص الوظيفية امام الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في التنمية الشاملة التي يقودها سموه بحكمة واقتدار وسط تحديات إقليمية وعالمية متزايدة.

وأضاف مهدي بمناسبة عودة صاحب السمو إلى أرض الوطن ان الكويت تواصل تنفيذ خططها التنموية الشاملة من أجل تحقيق اقتصادي شامل يضمن توفير العيش الكريم للمواطنين والعمل بشكل دؤوب لإزالة التحديات التي تواجه الأداء الاقتصادي وفتح المجال واسعا امام القطاع الخاص للمشاركة في الاداء التنموي.

وتسعى الكويت من خلال خططها التنموية المتواصلة والمستمرة لتعزيز وتطوير الأداء الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدراً رئيساً للدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية في العديد من القطاعات غير النفطية.

كما تستهدف الخطط التنموية إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب الكويتي في مختلف المجالات، كما تسعى الخطط التنموية لربط الكويت بالتطورات الإقليمية والعالمية بما يجعلها مركزاً تجارياً إقليمياً.

دور محوري

بدوره، قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري أن عودة صاحب السمو أمير البلاد معافى بعد رحلته في اميركا، أسعدت كل بيت في الكويت سواء مواطنين أو مقيمين، وأضاف دور سمو الأمير تعدى المحلية إلى العالمية، وتم تتويج هذا الجهد بحصول سموه على لقب قائد العمل الإنساني، لما له من اسهامات على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

وأضاف أن سموه يقوم بدور هام في توحيد كلمة الصف العربي والخليجي من خلال مساعيه المشكورة في تقريب وجهات النظر بين الأخوة الأشقاء.

وأكد أن دور سموه ينبع من كونه شخصية ذات مصداقية لدى الدول العربية والغربية في آن واحد.

وتمنى المطيري أن تكلل جهود سموه بحل الخلاف الخليجي في أسرع وقت، داعياً الله أن يديم على سموه الصحة والعافية.

دعم شامل

من جهته قال محافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص ان عودة سمو أمير البلاد أثلجت قلوب كل من هو على أرض وطننا الغالي، مشيراً إلى أن دعم سموه لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، وخاصة القطاع النفطي الذي هو عصب الاقتصاد المحلي، لهو أكبر دافع للعمل نحو الأفضل.

وأكد أن دعوة سموه الى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي تسير في طريقها، مشيراً إلى أن وجود الكويت ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر سهولة الأعمال لهو خير دليل على ذلك.

وتمنى الغيص لسمو الأمير وافر الصحة وأن يمن الله على سموه بالصحة والعافية وطول العمر.

الرمز والقدوة

ومن ناحيته، أكد رجل الأعمال عبد السلام العوضي أن الكويت تتلألأ بالأنوار والأفراح بإشراقة شمسها سمو أمير الإنسانية وعودته سالماً معافى لأرض الوطن متوجاً بالعافية .

وأكد العوضي انها لحظة تاريخية ووطنية ملهمة للأجيال خاصة وان الجميع انتظر الامير القائد بكل الحب مع دعوات دائمة لسموه بأن تكلل رحلته العلاجية بالنجاح وها قد تحققت الإجابة بتحسن صحته وتكامل عافيته داعين المولى عز وجل أن يتمم على سموه تمام العافية.

وقال العوضي إن جهود سموه الانسانية تجعل الكويتيين يفخرون بقائدهم وقدوتهم وهي فعلا اعمال شاهدة على انسانية الكويت لوقوفها واميرها وشعبها المعطاء الى جانب المحتاجين والمنكوبين في مختلف انحاء العالم وبمناسبة الذكرى الخامسة لتكريم الامم المتحدة لصاحب السمو وتقلده وسام قائد الإنسانية فإننا جميعا نتمنى لسموه العمر المديد في كنف العافية ودوام الصحة.

واشار إلى أن حكمة سمو الأمير وقيادته الماهرة لسفينة البلاد وسط الرياح والعواصف المتلاطمة تسجل عبر التاريخ لتحاكي الأجيال المتعاقبة بأن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليس قائدا للإنسانية فقط بل قائدا للسلام وداعيا للوئام بين الاشقاء ومساعيه الانسانية لا تنسى عبر السنين.. وهنيئاً لنا بأميرنا وللشعب الكويتي بعودته بخير وصحة وسلامة.

تطور اقتصادي

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبد المحسن الطبيخ بالدور الكبير الذي يوليه صاحب السمو أمير البلاد بمجال المحاسبة والمراجعة داخل الكويت، موضحاً أن المهنة شهدت تطوراً لافتاً في عهد سموه وتمكنت من تحقيق العديد من الانجازات التي تعزز وتطور مكانة الجمعية في الرقي بالأداء الاقتصادي.

وأوضح الطبيخ أن الكثير من الانجازات الملموسة تمت في عهد صاحب السمو والتي كان من أبرزها صدور قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والذي يمثل تطوراً كبيراً في مسيرة حكومة الكويت الرامية لتحسين وضعها في مؤشر تحسين بيئة الأعمال.

وبين أن جمعية المحاسبين والمراجعين تضطلع بدور كبير وغاية في الأهمية في تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي من خلال إعداد جيل متميز وقادر على المشاركة في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات والبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها لأعضائها العاملين في مختلف المجالات بما يطور من قدراتهم وإمكانياتهم وبما يخدم بيئة الأعمال ويعزز في الوقت نفسه من رؤية كويت جديدة 2035.

واستدرك الطبيخ بالقول أن هناك دعماً لا محدود من قبل القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك للدور الكبير الذي تقوم به الجمعية لأعضائها في مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية التي تهم الجمعية.

الكويت تتقدم

بدوره تقدم مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الكويت؛ متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة. وأكد تقي على استمرار الهيئة وجميع موظفيها ببذل الجهود بشكل مستمر ومتواصل في سبيل تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وان يكون للقطاع الصناعي دور بناء ومتميز في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 .

وأكد تقي على تحقيق رؤية وأهداف الحكومة في تنفيذ رؤية تنموية صناعية شاملة والسعي نحو تشجيع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات والاهتمام المستمر بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مكافأة للجميع

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرباح أن عودة سمو الأمير إلى البلاد سالماً أكبر مكافأة للجميع على أرض هذا الوطن، مشيراً إلى أن سمو الأمير صمام أمان الكويت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن سمو أمير البلاد داعم قوي لكل مناحي الحياة في الكويت، ولا يتوانى عن تقديم كل الدعم لكل القطاعات، وبين أن وجود سمو أمير البلاد بيننا في صحة وعافية أكبر حافز للعمل.

