وطن النهار

أعرب عدد من رجال الدين عن فرحتهم وسعادتهم بعودة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن، مؤكدين ان الدول والحضارات يصنعها الرجال الحكماء ويشيد بنيانها العقلاء وان سمو الأمير أصيل بالحكمة وجدير بان يعد من رجالها.

وتمنى رجال الدين لسمو الأمير ان يتم الله عليه نعمة الصحة والشفاء، مشيرين إلى ان انجازاته الانسانية ستبقى اثارها على المدى الطويل وان الكويت أصبحت في عهده مركزا للعمل الخيري والإنساني، مؤكدين على ان وصوله الى أرض الوطن سالماً له معان عظيمة ومزايا كبيرة.

في البداية قال سماحة السيد قاسم الحائري: الحمدلله رب العالمين، حمداً كثيراً لا يعد ولا يحصى ونحمد الله تبارك وتعالى ان مَنَّ على سمو امير البلاد بنعمة الشفاء والصحة والعافية وبهذه المناسبة السعيدة والمباركة نتقدم الى مقام سموه وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء والى الاسرة الحاكمة والى الشعب الكويتي الكريم بخالص التهاني واصدق التبريكات بمناسبة عودة سموه حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن سالماً غانماً.

واضاف قائلا: نستذكر لصاحب السمو امير البلاد مواقفه الانسانية داخلياً وعالمياً وخصوصا المواقف الابوية لسموه التي كانت ومازالت نبراسا للمحبة والتعايش الابوي بين الحاكم والمحكوم في الكويت ولا سيما ذلك الموقف الانساني الذي جسد به سموه اروع صورة للاب الحنون على ابنائه عندما تعرض جامع الامام الصادق للتفجير الارهابي الآثم فكان حضوره منذ الساعات الاولى للحادث ومقولته الشهيرة هذولا عيالي ابلغ دليل على العاطفة الابوية التي يحملها هذا القائد الرائع لشعبه الذي يبادله ذات الشعور.

واختتم الحائري كلمته سائلا المولى عز وجل ان يوفق سموه لعمل الخير ونشر المحبة والسلام في العالم اجمع، وان يطيل في عمره ويمتعنا بطول بقائه ويحفظه قائداً لنا ولوطننا الكويت الغالية وأميراً للانسانية جمعاء، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، انه سميع مجيب الدعاء.

أمير الإنسانية

من جانبه قال الشيخ د.محمد عبدالغفار الشريف: الحمدلله الذي منَّ على صاحب السمو بالصحة والعافية واسأل الله تعالى ان يرجعه الينا سالماً غانماً وهو بحق امير الانسانية وأمير العمل الانساني، مضيفاً والشريعة الاسلامية تحث على عمل الخير كما في قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) والتعارف هنا بمعنى التعاون اي ان يأخذ الانسان بيد اخيه الانسان.

وأضاف: النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبرنا بأن الخلق عيال الله اي ان معيشتهم ورزقهم على الله وخيركم عند الله خيركم لعياله مؤكداً بأن هذا يتحقق بأن الكويت وعلى رأسهم قائدهم في العمل الانساني اميرنا.

وقال نسأل الله ان يدفع عنا وعن اهلنا وعن اميرنا وعن المسلمين جميعاً كل سوء وبلاء وأن يُرجع لنا صاحب السمو بصحة وعافية.

جلباب الفرح

من جانبه قال الشيخ علي الجدي: ان الدول والحضارات يصنعها الرجال الحكماء ويشيد بنيانها العقلاء وتلك الحكمة مما تشد اليها الركائب والرحال وتسمو الى معرفتها الامراء وتتنافس فيها الملوك والرؤساء وبأثارها على الشعوب تخط اخبار الايام والدول وتعمر بها الارض وتحفظ حقوق الناس وتؤسس تعايش الناس على المحبة والوئام وسمو الامير صباح الاحمد الصباح فهو اصيل بالحكمة وجدير بان يعد من رجالها. واضاف ان الامة الكويتية افتخرت بقائدها الحكيم وقد لبس اهل الكويت جلباب الفرح والسرور والبهجة بقدومه الميمون بعد رحلة العلاج مشيرا اننا في هذه المناسبة السعيدة نقول له مع اهل الكويت الاخيار كرجل واحد الحمد لله على السلامة يا طويل العمر.

رجل السلام

من جانبه قال الحاج عمار كاظم رئيس مجلس ادارة حسينية دار الزهراء عليها السلام: يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا)، ويقول رسول الله محمّد صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وخير الناس مَن نفع الناس. حبُّ الخير والعطاء والبذل وابراز الرحمة والعطف لمن يستحق وكلّ عمل انساني، هو ما تحتاجه الكثير من المجتمعات التي تكابد الفقر والحاجة مضيفا العطاء دون مقابل، سواء من خلال ابتسامةٍ او مساعدةٍ بسيطةٍ، او مدّ يد العون الى مَن يحتاج مساعدة طيِّبة، هو اقرب الى نفس الانسان. حيث اثبتت ذلك دراسة حديثة انّ فعل الخير يغمر نفس الفاعل بالسعادة والرِّضا، بالقدر نفسه الذي يسرّ متلقّي الفعل فطيبة الانسان في التعامل مع الآخرين يمكن ان تكون سبباً لسلامته النفسية والبدنية، بل يمكن ان تطيل عمره.

وأضاف: انّ من ابرز علامات المؤمن، والتي شكّلت وتشكِّل الأساس في بنائه شخصيته، هي امتلاكه روحَ المبادرة فالمؤمن هو مَن يبادر اينما وجد، وفي ايّ ميدان، سواء في الميدان الديني او الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي، للتعامل مع شؤون الدُّنيا، ويبادر للحصول على الموقع المميَّز عند الله في الآخرة وهو لا يحتاج الى مَن يدفعه للقيام بمبادراته، فدافعه اليها ينبع من ذاته، من ايمانه واخلاصه لربّه مشيرا ان هذه الصفات النبيلة تميز بها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله لذلك تراه لا يهدأ بل يسارع الى التحرّك والحضور والفاعلية والسبق ان هو سمع بمعاناة انسان فقير او يتيم او مسن او بظلمٍ تعرَّض له مجتمع او وطن او فرد، بعيداً كان او قريباً.

واختتم كاظم: امنياتنا لصاحب السمو امير البلاد بالشفاء والصحة والعافية وحيث انجازاته الانسانية وحكمته ستبقى آثاره على المدى الطويل وفي عهده اصبحت الكويت مركزا للعمل الخيري والانساني وبرز اسمه وحمل لقب امير الانسانية ورجل السلام ورجل المصالحة صاحب المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين.

معانٍ عظيمة

من جهته، اكد عضو الرابطة الوطنية للتعايش الشيخ سعد العنزي بان وصول صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن فرحةً لأهل الكويت جميعاً صغيرهم وكبيرهم المواطن والمقيم مضيفا وصول سموه لارض الوطن له معانٍ عظيمة ومزايا كبيرة اهمها اجماع الامة على محبته وقيادته، ولرمزيته للكويت يعد فخرا للامة وقائداً انسانياً يعطي ويساعد الأمم والشعوب بلا حدود.

