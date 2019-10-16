وطن النهار

هنأ السفير صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الأمتين العربية والإسلامية بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت من رحلة العلاج بالولايات المتحدة إلى بلده وشعبه، شاكراً الله عز وجل على سلامته وتمام شفائه وعودته إلى البلاد، داعياً الله ان يديم عليه الصحة والعافية ويبارك بعمره.

وذكر الريسي بمناسبة عودة سمو الامير إلى الكويت بعد تمام شفائه من رحلة العلاج في الولايات المتحدة: «اهنئ نفسي والأمتين العربية والإسلامية واهلنا في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودولة الكويت على وجه الخصوص بشفاء سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسلامة عودته لوطنه وشعبه»، قائلاً: «خطاك السوء يا قائد الإنسانية ورزقت البركة في الصحة والعمر وما حرمنا الله من وجودك وحكمتك».

وأضاف ان «عموم اهل الخليج والشعوب العربية كانوا يبتهلون الى المولى العلي القدير ان يعافي سموه ويسبغ عليه ثوب الصحة والسلامة»، مشددين على ان سموه ابو الجميع وراعي مسيرة الكويت وحاميها بعد الله سبحانه وتعالى.

وتمنى ان ينعم الله على صاحب السمو بموفور الصحة والعافية وأن يطيل عمره ليواصل مسيرة بناء الكويت الحديثة وأن يكلل جهوده الحثيثة في تحقيق ما ينشده الوطن والمواطن بالتوفيق والنجاح، مبينا أن سمو الأمير مواقفه الإنسانية لا تعد ولا تحصى في شتى بقاع الأرض، فضلا عن مواقفه تجاه قضايا الامتين العربية والاسلامية التي لا ينكرها إلا جاحد.

وقال الريسي ان: «صاحب السمو اعتاد دوما أن يسخر وقته وجهده لرفعة الكويت وازدهارها، وما حققته الكويت ووصلت اليه من تقدم في ظل حكمه الرشيد وما كان يمكن تحقيقه الا بفضل رؤيته وتوجيهاته وطموحه في رفعة وطنه»، مشددا على أن سموه رجل السلام الذي يحمل تطلعات شعبه وأمته في شيوع الأمن والاستقرار.

وشدد على عمق العلاقات الكويتية - الإماراتية ومتانتها، قائلاً ان «العلاقات بين الشقيقتين الكويت والإمارات علاقة أخوة ونموذج يحتذى به في الديبلوماسية العالمية، وسمو الامير بالنسبة للشعب الاماراتي بمثابة الوالد وفرحته بسلامته وعودته للكويت كبيرة ولا يمكن وصفها».

