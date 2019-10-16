وطن النهار

اعربت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح عن سعادتها بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سالما معافى الى الكويت بعد رحلته الى الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت بمناسبة عودة سموه سالما ان الكويت جميعها تنتظر عودة سمو الامير بعد شفائه، موضحة ان الشعب الكويتي كان بانتظار هذه العودة الحميدة لسمو الامير، الذي يتمتع بحب كبير في قلوب الناس داخل الكويت وخارجها.

واشارت الشيخة انتصار إلى ان الكثير من شعوب العالم كانت تدعوه لسموه بالشفاء العاجل، مشيرة الى ان مكانة سموه الدولية كقائد للعمل الانساني، واعماله الانسانية عبر العالم التي غرست محبته في قلوب الشعوب.

وقالت تابعنا عبر وسائل الاعلام مدى اهتمام قادة دول العالم بالاطمئنان على سمو امير البلاد، حيث زار سموه العديد من قادة العالم وكبار المسؤولين واطمأنوا عليه في مقر اقامته في أميركا، كما ان القيادة في الكويت تلقت العديد من رسائل الاطمئنان على سموه وتمنيات قادة العالم له بالشفاء العاجل، مايدل على مكانه سموه الكبيرة في العالم. واكدت ان سمو الامير بمكانته الدولية المتميزة استطاع ان يضع الكويت في مكانة كبيرة، خاصة ان سموه قائد حكيم ودبلوماسي محنك يسعى دائما لحفظ الامن في المنطقة، اضافة الى الدور الانساني الذي تقوم به الكويت في جميع دول العالم ولاتفرق بذلك بين جنس او عرق او ديانة وهذا نهج الكويت الذي يدعمه سمو امير البلاد.

وقالت ان سمو الامير مثلها الاعلى والقدوة التي تعتز بها، خاصة انها لا تنظر اليه كقائد فحسب ولكن ايضا هو الاب الحنون لكل الكويتيين، الاب الذي يحيط شعبه باهتمامه ورعايته وحنانه، كما ان الجميع يستمد الحكمة من سموه.

واختتمت تصريحها ان الكويت والمنطقة العربية بحاجة الى حكمة سموه، مؤكده ان عودته سالما معافى الى الكويت هو الفرحة للكويت ولكل من سكن على ارضها وللمنطقة ككل.

حفظ الله الكويت وسمو الامير ومتعه الله بالصحة والعافية.

قائد الإنسانية

من جهتها قالت مها البغلي عضو المجلس البلدي: «نحمد الله على سلامة والدنا الغالي قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد ووصوله لارض الكويت سالما معافى سائلين الله تعالى ان يسدد خطاه على طريق الخير وان يديم على وطننا الامن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم».

وقالت الكاتبة والإعلامية والناشطة السياسية والاجتماعية ورئيسة جمعية السعادة والايجابية الكويتية نجاة الحشاش: « شعور بالفرحة يغمر كل بيت كويتي وكل بيت عربي بسلامة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ليس حاكم عادي انما قائد عربي لكل الشعوب العربية والخليجية نكن لصاحب السمو بمشاعر الحب والتقدير والاحترام فهو قائد الانسانية جمعاء، ولذلك فإن خبر مرضه اقلق الكثيرين القريب والبعيد والكل يدعو له ويتمنون له الشفاء العاجل. وجميعا ننتظر اخبار صاحب السمو وهو عودته سالما لارض الوطن.

وأضافت قائلة: والدنا وقائدنا الشيخ صباح الاحمد هو عامود بيت الكويت وعامود الخيمة العربية

سلامة صاحب السمو هي سلامة الوطن العربي وسلامة الامن والخليجي وامن الكويت، اللهم احفظ صاحب السمو أمير البلاد بالصحة العافية.

والشيخ صباح الاحمد هو صمام الامان في المنطقة العربية والخليجية ودوره حكيم وقائد الانسانية وقائد الامن والامان والسلام بالمنطقة، جعل لسموه مكانة كبيرة في قلوب العرب والخليجيين وبالأخص لما له دور في استقرار المنطقة والحنكة في تصريف الازمات.

انه قائد سفينة الكويت استطاع ان يعبر بها الى بر الامان وليس سفينة الكويت فقط بل الخليج العربي في المنطقة العربية. الفرحة كبيرة تغمر كل بيت كويتي وعربي.. اللهم احفظ صحته وعافيته واطال بعمره واجعل الخير على يديه في هذه المنطقة».

أياد بيضاء

بدورها وجهت الناقدة والفنانة التشكيلية الدكتورة ريهام الرغيب، رسالة خاصة للشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، بمناسبة عودته الميمونة إلى أرض الوطن.

واستطردت في حديثها عن سمو الأمير: «بالنسبة لي سمو الأمير يعني أشياء كثيرة، أولها قبل سنين وبالتحديد في عام 2015 حصلت على أول دكتوراه على مستوى الخليج العربي، في تخصص دقيق وهو دكتوراه الفلسفة في النقد التشكيلي بمرتبة الشرف الأولى،

وحدث أنه كان يتوجب على كل باحث أن يهدي الجهد العلمي في الغلاف بحق شخص معين، وطبعاً بالنسبة لي كان اهدائي بحق الأمير صباح الأحمد، وبخلاف ذلك كان في أي مكان أو مؤتمرات أشارك بها خارج الكويت ذات الصلة بالأنشطة الثقافية والفنية، دائما ما كنت أتحدث عن الأمير وبابا صباح الأحمد».

وأضافت الرغيب: أنا كريهام دائماً ما كنت أضع يدي على قلبي وكنت أدعو ليل نهار لسمو الأمير صباح الأحمد أن يعيده لنا بالسلامة، فأنا كمدربة للسعادة النفسية، أحببت في سمو الأمير دائما الانسانية، وأقول لسمو الأمير: «أحبك وسأظل، فسموك مثال يحتذي».

وقالت: « سمو الأمير صباح الأحمد - حفظه الله - كالغيث أينما وقع نفع.. مرحباً بك يا (أبونا) في (ديرتك) بين أهلك وأبنائك.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سموكم لكل خير وأن يحفظ على وطننا الحبيب الكويت أمنها وقائدها». وأضافت: سمو الأمير صباح الأحمد شخصية إنسانية نبيلة متعددة الجوانب، فسموه أمير محبوب وبمثابة أب لنا جميعا ككويتيين، وسموه إداري من طراز فريد، ورائد للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وتابعت: احب في سموه الانسانية، فهو مع المواطن قلباً وقالباً فسموه يرعى الإنسان من خلال العديد من المراكز الإنسانية والطبية التي يشارك في دعمها مادياً ومعنوياً ليس في الكويت فقط، بل في شتى أنحاء العالم.

ولسمو الأمير، أياد بيضاء في أكثر من محنة تعرضت لها بلاد شقيقة وصديقة، فكان دوما مسارعا لنجدة المظلوم، ومبادرا بقيادة عمليات الإغاثة سواء للاجئين السوريين في لبنان والأردن وغيرهما، أو عمليات إغاثية عاجلة لشعب فلسطين الحبيبة وغيرها من القرارات الصارمة والجادة التي يتخذها سموه لدعم ومساندة الإنسان.

مسيرة العطاء

أما الرئيس التنفيذي لشركة ايبسكو العالمية المهندسة آلاء حسن بعثت ببرقية تهنئة تعبر فيها عن بالغ سعادتها بعودة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد- أمير البلاد سالما معافى إلى ارض الكويت الحبيبة.

معربة عن خالص تهانيها بتعافي سموه من العارض الصحي، سائلة المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ولمواصلة مسيرة عطائه المعهودة للوطن والمواطنين وان يحفظ الله الكويت من كل مكروه.

متمنية للكويت المزيد من التقدم والازدهار وان تظل الكويت وأبناؤها ورجالها المخلصون صفا واحدا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

شريان الحياة

أما الاعلامية ايمان الشهاب فقالت: «سعادتنا لا توصف وفرحتنا عارمة ولا تقدر بثمن ونحمد الله تعالى ونشكره كثيراً أن منّ علينا بعودة والدنا الغالي الشيخ صباح الأحمد، والدنا وقائدنا وقائد الانسانية ورجل السلام، هو نبض الكويت وشريان الحياة بالنسبة لها ولشعبها.. يحق لنا بالفعل أن نفخر بسموه أطال الله في عمره،، فسموه يسعى دائماً لتقديم الخدمات الانسانية والاغاثات لكل محتاج كما يسعى لإسعاد شعبه وأبنائه وكل مقيم على أرض الكويت، وكل ذلك نابع مما يملكه من خصال إنسانية رائعة شهد لها القريب والبعيد،، وتواضعه لا يملكه الا العظماء، متواضع مع شعبه وأبناء وطنه، وسماحته وابتسامته الرائعة تعلو محياه دوماً وتتسابق مع قلبه قبل يده لتصافح الجميع.. لذا ندعو الله تعالى أن يجعل كل مايقدمه من خير وإنسانية في ميزان حسناته وأن ينعم على سموه بثوب الصحة والعافية ويطيل في عمره.

ونحن نستقبل سموه بكل الحب والشوق، حب وشوق الأبناء لوالدهم الذي يحتويهم دائماً بروح الأبوة الحانية. فسموه لا يقصر أبداً في حق شعبه ؛ يزورهم في مناسباتهم، يعالج مرضاهم، يكرّم المتميز منهم وكرمه واضح ومعروف ولا يحتاج دليلاً أو برهاناً.

ولن نجد أبداً الكلمات والعبارات التي تعبر عن مشاعرنا وسيبقى اللسان عاجزاً عن وصف سعادتنا بعودة سموه سالماً معافى من رحلة علاجه، ولا يسعنا الا ان نقول :

أميرنا الغالي.. حفظك الله ورعاك وأدامك ذخراً للكويت وشعبها وقرت عيوننا بعودة روح الكويت لها.

مواقف إيجابية

من جهتها قالت هنادي الحاي متخصصة في القطاع النفطي وعضوة جمعية المهندسين الكويتية:

«حللت اهلا وحمد لله على سلامتك ومزيد من الانجازات في ظل مسيرة صاحب السمو وقيادته الحكيمة والحكومة الرشيدة. نشكر الله عز وجل على عودة صاحب السمو امير البلاد سالما معافى للبلاد من رحلة العلاج ونتذكر بهذه المناسبة انجازات صاحب السمو على الصعيدين الدولي والعالمي. فعلى الصعيد الدولي فهو قائد الانسانية ولديه الكثير من المواقف السياسية الايجابية تجاه دول المنطقة في دول مجلس التعاون وعلى الصعيد العالمي رفع راية الكويت في المحافل الدولية والسياسة الحكيمة التى يتبعها صاحب السمو نتمنى له طول العمر ونحن فخورون به ونتبع هذا النهج الانساني».

وقالت مصممة المجوهرات منال الطبيخ: «الحمد لله على سلامة وعودة اميرنا وقائد الانسانية ابونا الغالي صباح الاحمد عاد وعادت معه الابتسامة والفرحة للكويت والكويتيين.

الحمد لله بفضل الله عاد القائد الوالد الى الام الحبيبة الكويت والى شعبه واحبابه. ها قد اشرقت شمس الكويت من جديد وكلها بهجة وفرح، ربي احفظ اميرنا ووالدنا الشيخ صباح الاحمد والبسه ثوب الصحة والعافيه امين يارب العالمين دمت لنا سالما بابا صباح».

من ناحيتها قالت المستشار والاعلامية في تلفزيون الكويت امل الملا: «ابارك لنا وللوطن اشراقة نهارا وعودة صباح.. صباح الخير.. صباح الوطن.. صباح الانسانية جميعنا نشرق باسمه.. الحمد لله على عودته سالما غانما لنا كلنا بحاجة له ولابتسامته.

الصبح لا يشرق الا بابتسامته وبعد الليل لابد من صباح جديدي.. يا هلا ومرحبا فيك يا قائدنا»

سور الكويت

بدورها هنأت المحامية اريج عبد الرحمن حمادة الشعب الكويتي بعوده صاحب السمو امير البلاد : «خطاك السوء ياسور الكويت وقرة عين الكويت وشعب الكويت بعوده صباح الخير.. صباح الانسانية.. وصباح الحكمة.

الكويت تحفل حبا وشوقا للقاء القائد.. محبة اهل الكويت لصاحب السمو حفظه الله ورعاه لايشك فيها احد والفرحة تعم ليس فقط الكويت بل الوطن العربي كله. بعودته سالما معافى بعد رحلة علاج.

هذه الفرحة التى تعم الوطن العربي وشعوب الخليج لما يحظى بها امير الانسانية بمكانة عالية ليس فقط عند قادة الدول بل لدى الشعوب نفسها سواء العربية والخليجية وهذا ما لمسناه عندما انتشر خبر مرضه ودنا تفاعل غير عادي من الشعوب العربي عبر التواصل الاجتماعي حبا فيه بسبب مواقفه وسياسته الدبلوماسية.

كان هناك تسابق من الجميع بالدعاء له وعودته سالما لارض الوطن.

واضافت هو من اهم الشخصيات العربية المؤثره في العالم، فقد تجلت حكمته في التعامل مع العديد من القضايا منها الازمة الخليجية. وقد جنب منطقة الخليج من صراعات كبيرة وشرسة وبعدنا عن الحروب، بالاضافه الى دوره البارز في المنطقة العربية. ولذلك كان هناك تفاعل من الشعوب العربية والخليجية وليس فقط على مستوى الشعب الكويتي. نشكر الله على محبة الشعوب العربيه لقائد الانسانية.. اللهم احفظ صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والبسه لباس الصحة والعافية.. فالجميع متشوق لعودته وادام علينا نعمة الامن والامان».

وقالت مصممة الازياء الكويتية شروق سالمين في هذا الصدد: «بابا صباح يمثل العمود الفقري للكويت واهلها خوفنا عليه وعلى صحته مو خوف مواطن على حاكم. خوفنا عليه خوف الاب والسند والظهر والامن والامان والاستقرار.. الله يحفظه ويحفظ الكويت واهلها ويديمه فخراً وذخراً وفرحة على شفاه الكل».

ثوب الصحة والعافية

من جهتها هنأت شيماء سالمين الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجر للخدمات النفطية الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ارض الوطن الكويت الحبيبة سالما غانما قائد الانسانية، فهو لديه الكثير من المواقف السياسية الحكيمة في المنطقة العربية والخليجية.

حفظك الله ورعاك وادامك ذخرا للكويت وشعبها وقرت عيوننا بعودتك.

لذا ندعو الله تعالى ان ينعم على سموه بثوب الصحة والعافية ويطيل في عمره».

أما د. غدير اسيري دكتواره في القانون والسياسة الاجتماعية الشعب الكويتي فهنأت الجميع بعودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، اليوم فرحة الاطفال والافراد والعائلات بعد الطارئ الصحي الذي مر به، فالاحساس بعودته للوطن بمثابة بر الامان لنا، فالجميع كان قلقا حتى الاطفال في الشارع ينتظرون عودته. والدول الشقيقة والمقيمين ورؤساء الدول والوزراء ينتظرون عودته.

فهو غال على الشعوب والدول الشقيقية.. الجميع تغمره الفرحة بعودته ونتمنى له الاستقرار الصحي ويعودها علينا ارض الامان والفرح وسعادة واحتفالات واعياد.

وكلنا اليوم نحتفل بهذه المناسبه ونتطلع بالاحتفالات بصاحب السمو وعلاقته الابويه بشعبه. والجميع في الكويت سعيد بعودة هذا الوالد القائد للوطن الغالي الكويت.

واضافت الفنانة التشكيلية نجيبه بوطيبان: «قرت عيوننا.. الحمد لله على السلامة ونورت الكويت بقدوم ابونا وقائدنا امير الانسانيه الشيخ صباح الاحمد سالما معافى الى ارض الوطن، فهو يوم عيد وفرحة كبيرة لاهالى شعب الكويت والمقيمين عليها جميعا».

وقالت الاعلامية ورئيسة نادي الفوتوغرافيين الكويتي هنادي السلمان: اهنئ الشعب الكويتي بعوده صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، فهو قائد الانسانية والحكمة للخليج والشرق الاوسط وأدعو الله أن يطيل عمره ويحفظه لنا امن وامان لهذا البلد. وسياسته المعروفة بالاعتدال والوسطية والايجابية.. قرت عينكم يا اهل الكويت».

