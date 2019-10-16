وطن النهار

أبدى وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، عن غامر فرحته وخالص سعادته حيث رفع لله سبحانه وتعالى وافر شكره على سلامة صاحب السمو أمير البلاد قائلا إن النبض الكويتي قد انتعش من جديد بسلامة سمو الأمير وهو المعلم الكبير وقائد العمل الانساني، نبراس المواقف المعطاءة وصاحب الأيادي البيضاء في جميع محافل الخير والعطاء، مستكملاً حديثه بزف أسمى وارقى عبارات التهاني والتبريكات للقيادة والشعب الكويتيين.

وعبر عن اعتزاز وفخر وزارة التربية متمثلة بالطلبة والمعلمين بالمشاركة بكرن?ال الفرح ومهرجان الاحتفالات بالعودة الميمونة لاميرنا وقائد مسيرتنا، مؤكدا ان مشاركة التربية لابد ان تكون مميزة كيف لا وهي تحتفل بالأب الأكبر والقدوة الأعلى والنموذج الأسمى الساعي حثيثاً للتطوير والتنمية واستثمار الفكر قبل كل شي، متضرعا بان يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة والعافية على ابونا بوناصر وان ينعم الشعب الكويتي بحياته تحت ظل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

من جهته، شارك الوكيل المساعد للأنشطة الطلابية فيصل المقصيد عموم الكويت نبرة السعادة وجو الفرح متوجها بالتهاني والتبريكات لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين بعودة صاحب الدار، أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد. وأكد مقصيد على تفعيل هذه المناسبة الغالية باحتفالات يومية يتم التنسيق فيها مع ادارة المدرسة في طابور الصباح والفرص من خلال فقرات وأناشيد وفقرات تعد خصيصا لهذا الحدث المهم.

ووصف الوكيل بان فرحة الأسرة التربوية بكامل طاقاتها من الهيئة التعليمية والهيئة الادارية والطلبة كبيرة بعودة سمو الأمير مشافى معافى الى البلاد وهي فرحة الابن بسلامة ابيه ومعلمه الاول في الميدان التربوي وقد لمسنا الابتهاج الكبير باحتفالات مدارس وزارة التربية التي تراقصت من خلالها اعذب الحان الأفراح وتعالت فيها أسمى رايات السعادة واستنبط العالم من خلالها اعلى درجات الولاء.

وضم صوته الى جموع المهنئين، مدير ادارة التخطيط بالانابة عبدالعزيز السهو في زف اجمل التهاني والتباريك بقدوم نور هذه الدار وراعيها شيخ الحكمة وعميد الانسانية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد السهو ان الفرحة العارمة التي توشح الكويت احتفالاً بالعودة الميمونة لا تخفى على احد فها هي تترجم في جميع اركان البلاد وفي جميع الأنحاء بدءاً من دعوة صباحية لأم رفعت يديها لربها بأصدق الدعوات بان يحفظ طويل العمر مرورا بشاب يجتهد ويعمل لينجز ويحقق رغبة صاحب السمو انتهاء ببسمة عفوية لطفلة لمحت صورة اميرها في روضتها، مبتهلا الى رب العباد ان يتمم سلامة صاحب السمو ويعينه ليقود السفينة ربانها الأمين.

بدوره، قال مدير الأنشطة بالادارة العامة للتعليم الخاص ماجد بوشهري: «نهنئ أهل الكويت والشعب الكويتي بمناسبة شفاء قائد المحبة والسلام قائد الانسانية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى الى ديرته وعياله الذين ينتظرون لحظة وصوله، مشيرا الى أن الجميع يدعو بصوت واحد بالشفاء العاجل للقائد الانساني، متضرعين الله أن يحفظ أميرنا ويبعد عنه البلاء والسوء ويمده بالصحة والعافية الدائمة.

وأشار بوشهري، الى أن الادارة العامة للتعليم الخاصة ممثلة بادارة الأنشطة تؤكد التعاون المثمر مع جميع المدارس التابعة لها بالاضافة الى المحافظات باعتبار ان مدارسها موزعة على جميع مناطق الكويت، مؤكدا أن دور الأنشطة لا يقتصر على نشاط معين وانما يشمل اقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية بالاضافة الى تنظيم الندوات الهادفة والورش العملية والعمل بكل ما يحتويه النشاط من معنى.

