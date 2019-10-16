وطن النهار

تقدم رئيس جمعية المحامين وعدد من اعضاء الجمعية الى الشعب الكويتي والى القيادة السياسية بالتهنئة بعودة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بصحة وعافية الى ارض الوطن متمنين له دوام الصحة والعافية، مستذكرين ألم الشعب الكويتي لما تعرض له سموه من العارض الصحي سائلين الله عزوجل ان يحفظ سموه من كل مكروه.

رئيس الجمعية شريان الشريان هنأ باسمه وبـاسم جميع المحامين الكويتيين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح والشعب الكويتي بعودة سموه الى أرض الوطن متعافياً من العارض الصحي الذي اصابه متمنياً له دوام الصحة والعافية قائداً للكويت.

وقال نحمد الله سبحانه وتعالى على عودة صاحب السمو الى ارض الوطن بعد رحلة العلاج في الولايات المتحدة، وان كلمات الحب والوفاء بحق سموه لا تكفي حيث إنه ما في صدور الشعب الكويتي أكبر من الحب والوفاء تجاه سموه وقد شهدت دواوين ومنازل الكويت عندما تعرض سموه للعارض الصحي قلقاً كبيرة خوفاً على صحة سموه وهذا يدل على مكانة سموه في قلوب المواطنين وأن دعاء أهل الكويت من كبار السن والشباب لتعافي سموه من العارض الصحي كان في كل منزل، وايضاً لمسنا حرص كل الشعوب الخليجية وايضاً الدول العربية والاسلامية على صحة سموه، وهذا يدل على حب الناس من جميع اقطاب العالم لسمو الامير حفظه الله.

واضاف الشريان ان البلاد شهدت في عهد سموه انجازات كبيرة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، خصوصاً في العمل القانوني حيث ان سموه كان ولا يزال داعما للمحامي الكويتي وداعما لتعزيز تطبيق القانون وايضاً سموه لم ينس ابناءه الشباب من انجازاته حيث إنه اب لكل مواطن وانه يستشعر بهموم المواطن وعمل سموه على تذليل جميع المعوقات أمام الشباب، وقد كان ومازال سموه داعماً للشباب والاهتمام بهم ودعم مبادراتهم وفتح حوارات معهم ومشاركة الشباب الكويتي في ادارة البلاد من خلال تسكينهم في مناصب مهمة في البلاد لتجديد الدماء وتطوير البلاد. وعلى الصعيد الانساني قال الشريان إن سموه توج بلقب قائد للعمل الانساني من قبل هيئة الامم المتحدة لما شهده العالم من العمل الانساني لسموه حيث في كل بقعة من العالم تجد يد سموه تعمل في الخير وذلك لاعمار الدول التي تشهد الكوارث، وقد نجد يد سموه الكريمة في كل بقاع الارض وذلك حرصا من سموه على أعمار البشرية كافة. أما بشأن العمل السياسي فسمو الامير يعمل على تقارب وجهات النظر والصلح ما بين الاطراف المتنازعة وعلى لمّ الشمل الخليجي.

من ناحيته قال المحامي زيد الخباز اننا في هذا اليوم التاريخي نهنئ انفسنا ونهنئ القيادة الحكيمة والشعب الكويتي بعودة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الصباح الى ارض الوطن سالماً متعافياً وأننا كشعب كويتي نحمد الله كثيراً على عودة سموه قائداً للوطن. واشار الخباز الى سياسة سمو الامير الخاريجة قائلاً إن سمو الامير حفظه الله سباقاً على حفظ الامن والسلام في جميع دول العالم وخاصة الدول الاسلامية والعربية، حيث إن سموه له دور كبير في الصلح ما بين الدول التي تقع فيما بينها الخلافات من خلال السعي لحل الخلاف فيما بينهم وذلك حفظا على أمن وسلامة واستقرار الشعوب. ومن جانبه قال المحامي جراح هادي العنزي اليوم هو يوم السعد لجميع المواطنين بعودة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حيث إن جميع المواطنين فرحون ومحتفلون بعودة سموه كونه أبا لكل مواطن ومواطنة واننا كمواطنين آلمنا لما تعرض له سموه من العارض الصحي، حيث إن دعاء أهل الكويت لسموه بعودته الى ارض الوطن سالما غانما تحققت ولله الحمد والمنة.

واضاف إن عودة سمو الامير الى أرض الوطن بصحة وعافية ادخل السعادة ليس الكويتيين فقط وانما على جميع الشعوب العربية والاسلامية وذلك لما قام به سموه من دور كبير في الحفاظ على امن واستقرار وسلامة الشعوب العربية والاسلامية سواء سياسياً او انسانياً، حيث إن سموه كان داعما لتمويل المشاريع التي تساعد مواطني الدول العربية والاسلامية على الحياة الكريمة.

من ناحيته هنأ المحامي محمد الصايغ الشعب الكويتي والقيادة السياسية بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن سالماً معافى بعد العارض الصحي الذي ألمّ به، مشيرا الى أن ذلك العارض ألم جميع المواطنين والمواطنات واليوم - لله الحمد- وصل سموه حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن بصحة وعافية وهذا ما تمناه المواطنون والمواطنات ودعاء كبار السن الى الله بان يمنَّ على سموه بالصحة والعافية.

من جانبه قال المحامي جاسم التويتان اننا اليوم نحتفل بقدوم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح ونشكر الله سبحانه على ان البس سموه الصحة والعافية واعاد لنا سموه الى ارض الوطن بخير، مشيرا الى أن جميع الكويتيين ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر لمشاهدة سمو الامير بصحة وعافية وذلك يأتي من محبة الشعب الكويتي تجاه سمو الامير حيث إن تلك المشاعر نتيجة حب سموه الى شعبه الذي كان ولا يزال يشعرهم انهم اولاده وان الشعب الكويتي بجميع مكوناته يعتبرونه أبا لهم.

