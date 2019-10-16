وطن النهار

هنأت مدير عام جمعية المهندسين الكويتية المهندسة سارة الهويدي الجميع في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشباب أولا وعلى قلوب كل الكويتيين والمقيمين فيها (..) عودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ولا أغالي اذا قلت عزيزة على قلوب كل أبناء المنطقة، وهذا ماعكسه اهتمام قيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصحة سموه وزياراتهم له في مقر اقامته.

وزادت الهويدي: أهلا وسهلا ونورت الكويت يا صاحب السمو وردت لنا العافية منذ أن سمعنا صوتكم وأنتم تطمنونا عنكم، وزادنا سلامكم لنا ككويتيين فخرا واعتزازا بقيادتكم الكريمة لهذا الوطن الكبير بانسانيتكم التي تقودونها في العالم. وقالت ان عودة صاحب السمو تثلج الصدر، وتجعلنا نفخر بانجازات الكويت بقيادة سموه فهو باني كويت الحاضر والمستقبل، فما نشهده من نهضة عمرانية مستدامة واهتمام بالثورة البشرية وفتح الأبواب أمام الشباب نقاط بارزة في كويت اليوم وغدا، وهذا لم يكن ليتحقق لولا اهتمام سموه وتوجيهاته، والعمل المتواصل لتأمين مستقبل مشرق لكل أبناء الكويت، فشكرا صاحب السمو ونحمد الباري سبحانه وتعالى أن مَنّ علينا بعافيتك وندعوه أن يزيدكم صحة ويمد في عمرك كقائد انساني وأن يحفظ الله بلدنا الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهد الأمين. من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان: إن عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى الى أهله وشعبه وقيادة وطنه مناسبة ستخلد لدى أصحاب المهن الهندسية والاستشارية وكل أهل الكويت. وقال: ونحن نزف الى كل أبناء الكويت التهاني داعين المولى عز وجل أن يزيد سموه صحة وعافية ويمد في عمره كقائد انساني وربان لسفينة الكويت التنموية.

وأضاف السلمان: وبهذه المناسبة نتقدم أيضا بالتهاني الى اخواننا أبناء أسرة الصباح الكريمة واهل الكويت من المواطنين والمقيمين واعضاء مجلس الامة والنقابات والجمعيات والاتحادات ومختلف التيارات، وندعوهم الى مزيد من الالتفاف حول قيادة سموه للعبور بمسيرة الكويت الى ضفاف التنمية وتحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تعودنا أن يكون لسمو الأمير ولعطاءاته القول الفصل من خلال حبه وحرصه على الكويت وأهلها ولكل الشعوب العربية والاسلامية، خاصة دور سموه الكبير الذي يشهد له العالم في اصلاح البيت الخليجي وحفظ الله الكويت وشعبها بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد. وبدورها قالت رئيسة ومؤسسة «مهندسون بلا حدود الكويت» المهندسة زينب القراشي نبارك لأنفسنا ولكل أبناء الكويت العودة الميمونة لصاحب السمو أميرنا قائد الانسانية، وراعي الشباب الكويتي. وأضافت القراشي: نحمد الله وندعوه عز وجل أن يمن على صاحب السمو بمزيد من الصحة والعافية والعمر المديد، كما أننا نحمد الله على هذه العودة المحمودة فنحن نمر بمرحلة دقيقة جدا على كل الأصعدة فداخليا لدينا مستحقات التنمية وربانها صاحب السمو الأمير، واقليميا سموه يقود أسخن الملفات المصيرية ونحن على ثقة بأن سموه لن يتوانى فهو موضع احترام وتقدير الجميع.

قالت القراشي: إن مناسبة عودة سموه أكبر من أن تعبر عنها الكلمة وفرحتنا لاتوصف، ونقول أجر وعافية يا سمو أمير الشباب عافاك الله وأمد في عمرك. من جهتها ابتهلت المنسق العام لمشاريع التنمية والتطوير في الادارة العامة للجمارك المهندسة عالية عبدالصمد العريان الى الله عزوجل ان يديم على امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصحة والعافية ويرجعه الى ارض الوطن سالم.

واضافت ان الكويت شهدت في عهد سموه نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، تنفيذًا لتطلّعاته بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي فسمو الامير صنع سجلاً حافلاً بالانجازات، موضحة ان اهتمام سموه كان ينصب دائما على التنمية والتطوير في شتى الميادين وكل ذلك من اجل رفعة وتطور الكويت لتكون في مصاف الدولة المتقدمة ونرى ان هناك عدداً من اهم المشاريع الانشائية التي برزت أخيراً وتركت بصمة واضحة في الكويت على سبيل المثال لا الحصر مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي 2016، مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح 2019، جامعة صباح السالم (الشدادية) 2019، أستاد جابر الاحمد الدولي 2015، تطوير منفذ النويصيب كاول منفذ نموذجي في الكويت 2019، مستشفى الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح 2018، مشروع مبنى الركاب T4 بالاضافة الى ذلك هناك العديد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء والعديد من المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل وكل ذلك في سبيل تنمية المجتمع الكويتي وتحقيق التقدم المطلوب.

