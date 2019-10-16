وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي والفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على حسابات وميزانيات الدولة، حيث قدموا لسموه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.

وأشاد سموه بالدور الايجابي والمتميز لديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحسين كفاءة وأداء الأجهزة الحكومية لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

