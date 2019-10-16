loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سموه استقبل ناصر المحمد والصرعاوي

نائب الأمير: دور متميز لـ«المحاسبة» في حماية المال العام


استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي والفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على حسابات وميزانيات الدولة، حيث قدموا لسموه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.
وأشاد سموه بالدور الايجابي والمتميز لديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحسين كفاءة وأداء الأجهزة الحكومية لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة