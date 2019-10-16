وطن النهار

أكد مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد أن مشروع قانون انشاء قوة الاطفاء الجديد والذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً وجار عرضه على مجلس الأمة هو قانون ليس فقط يضم امتيازات مالية وعينيه لرجال الاطفاء ومساواتهم باخوانهم رجال قوة الشرطة وانما هو قانون لتعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق الأهداف المرجوة وحماية الأرواح والممتلكات العامة.

وأوضح المكراد على هامش استعراض آليات الاطفاء الجديدة والاستعداد لموسم الأمطار بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والجهات الحكومية المعنية صباح أمس في مركز الأسناد أن القانون لا يوجد فيه عقوبة السجن أو الحبس أو المحاكمات العسكرية أو تقلص حقوقهم في السفر أو الزواج، نافيا أن يكون القانون يحجب حق رجال الاطفاء بالانتخاب أو بالمشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والبلدية وغيرها، لافتا الى أن هذه الحقوق قائمة ومستمرة وفق القانون الذي سيعتمد من قبل نواب مجلس الأمه لما له من أهمية في تعزيز الأمن المجتمعي ضد المخالفات الكبيرة التي تعج فيها البلاد.

وقال إن القانون الجديد منح حق الضبطية القضائية لرجال الاطفاء ورفع من العقوبات التي تقر على المخالفين للاشتراطات الوقائية لترتفع العقوبات المالية على المخالفين من 5000 الى 50 ألف دينار وكذلك الحبس من ثلاثة أشهر الى سنة، مشيرا الى أن كل ذلك يصب في اطار تحقيق الأمن المجتمعي والحد من الحرائق التي تنتج عن اهمال أو مخالفات ممكن تجاوزها بتطبيق الاشتراطات الوقائية، موضحا أن القانون الجديد يعد مكسباً كبيراً للدولة بشكل عام ولجميع منتسبي الاطفاء بشكل خاص لتحقيق الأمن المجتمعي الذي ننشده.

وبشأن موسم الأمطار قال المكراد أن الادارة العامة للاطفاء حرصت على توفير كل ما يلزم من معدات وآليات وتزويد جميع المراكز بما تحتاجه لكي تقوم بدورها على أفضل ما يكون وستصل المضخات الجديدة خلال أسبوعين كل هذا استعداد الاطفاء بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لكي يكون موسم أمطار أمن ويضمن السلامة لجميع المواطنين والمقيمين فنحن نعمل تحت مظلة واحدة لضمان القيام بالمهام المطلوبة حال هطول أمطار غزيرة.

وذكر أنه تم تدشين وتطوير كراج وورشة صيانة ومعدات آليات الاطفاء فهو فخر أنه يكون لديهم كراج وورشة بهذا الحجم وهناك ضباط ومهندسون مدنيون وعسكريون يعملون في هذه الورشة لضمان سلامة الأليات والمعدات سواء في حالة السلم أو الحرب فنحن معتمدون على كوادرنا البشرية وخبراتهم بحيث يضمنون أن الآليات تعمل بشكل مستمر ولا يوجد أي خلل في جاهزيتها وأصبحت تضاهي السيارات التي يأتون بها من الخارج ما نتج عنه توفير المال العام من خلال التأهيل واعادة تصنيع بعض الآليات التي خارج الخدمة، لافتا الى أن أليات الاطفاء التي ستصل مع نهاية السنة تقدر بنحو 810 آليات مختلفة الأنواع وموزعة على جميع مراكز الدولة.

وكشف المكراد عن موافقة المجلس البلدي على تخصيص ناد للاطفاء في منطقة المسيلة، متوجها بالشكر الجزيل الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على أوامره السامية بتخصيص أرض كبيرة في مكان متميز لأبنائه من منتسبي الاطفاء، وكذلك توجه بالشكر الى المجلس البلدي على اعتماد النادي، مؤكدا أنه سيكون متاح لجميع منتسبي رجال الاطفاء من أفراد وضباط تقديراً لما يقومون به من جهد في حماية الأرواح والممتلكات وأداء عملهم على خير ما يكون، مشيراً أن الادارة العامة للاطفاء من ضمن أهدافها الاستراتيجية التعاون مع القطاع الخاص ولديهم تعاون مع أكثر من 30 شركة تعمل وتقدم خدمات للادارة العامة للاطفاء من صيانة واصلاح وأعمال الكمبيوتر والانشاءات والمباني والدراسات والتدريب، مقدرين دور القطاع الخاص فهو شريك أساسي لهم في تقديم الخدمات على أكمل وجه.

