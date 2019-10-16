وطن النهار

قامت لجنة دراسة أوضاع منطقة جليب الشيوخ بجولة ميدانية صباح امس في منطقة وشوارع الحساوي في جليب الشيوخ في اطار عملها الثلاثاء لرصد المخالفات والوقوف على المشاكل التي تعاني منها المنطقة ولتحفيز الجهات الحكومية المختصة لوضع المعالجات المناسبة واعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.

وقال المنفوحي عقب الجولة الميدانية لممثلي اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الجليب ووضع الحلول والتي تتكون من عدد من الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء والماء والقوى العاملة والأشغال والبيئة والداخلية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى قد بدأوا أعمالهم في وقت سابق من الآن وقاموا برصد السلبيات في المنطقة وأن ممثلي اللجنة وعدد من الجهات الأخرى قد قاموا قبل الآن بدخول المنطقة ورصدت السلبيات.

وكشف المنفوحي بأن وزارة الأشغال قامت برصد وتحديد أماكن الخلل فيها حتى انها قامت برصد 22 مليون دينار لطرح مشروع البنية التحتية ومعالجة مشاكل المجاري والطرق.

وأكد اصرار الجهات الحكومية على دخول هذه المنطقة؛ وتعديل أوضاعها، مؤكدا أن الوضع هناك غير مقبول وأن من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، لافتا الى أن بعض القوانين لا تخدم البلدية ولا تمكنها من دخول المساكن أما في القوى العاملة فلديهم قانون يسمح بذلك.

وأوضح بأنه سيتم تشكيل فريق مشترك للبدء في ازالة المخالفات في بعض العقارات المخالفة واغلاق المحلات المخالفة ومعاقبة سرقة الكهرباء.

وأشار المنفوحي الى وجود مخازن كثيره للمواد الغذائية سيتم قطع التيار عنها ومصادرتها، مشيرا الى عدم الخروج من هذه المنطقة الا بعد تطبيق القانون.

وقال للشفافية يبقى موضوع واحد وهو مشكلة العزاب ونحن كلجنة نرى تأجيل موضوع العزاب لحين الانتهاء من مدن العزاب وايجاد أماكن بديلة فنحن نخاف خروجهم من هذه المنطقة ويتوجهوا الى أماكن أخرى ولذلك ترى اللجنة تأجيل موضوع العزاب، مضيفا أنه حسب الرصد فالمشكلة ليست مشكلة عزاب وانما هناك مخالفات جسيمة كسرقة كيبل الكهرباء ومخالفات ربط المجاري كما أن البنية التحية تحتاج لاصلاحها والأخوه في وزارة الأشغال تفاعلوا مع هذا الموضوع منذ بداية الاجتماع الأول حيث تم تحديد ميزانية للبدء في تعديل البنية التحتية والمجاري.

وتابع قائلا بأن هناك تقريراً سيخرج من المعلومات المدنية بالعدد الرسمي لمنطقة الجليب وكم فيها من عمال يعملون بعقود حكومية حيث ستتم مخاطبة الجهة الحكومية وسوف يتم توفير أراضٍ لهذه الجهات الحكومية لتسكين هذه العمالة خارج منطقة الجليب.

واختتم تصريحه مثمنا دور وزارة الداخلية لقيامها بجهد جبار لرصد المباني والمخازن و تسهيلها لعمل اللجنة.

