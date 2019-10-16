وطن النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس سفير مملكة تايلند دوسيت مانابان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

واستقبل الشيخ صباح الخالد سفير جمهورية العراق الشقيق علاء الهاشمي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية اليونان الصديقة لدى الكويت كونستانتينوس بيبريجوس.

واعرب خلال اللقاء عن اطيب تمنياته للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

