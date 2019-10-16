مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها أنفقت 12.6 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية.

وأفادت بأن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال، بلغ 7.6 ملايين دينار، مبينة أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية. وأضافت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بنحو 261 ألف دينار أنفقت على 13 صنفا من تلك المواد، في حين أن دعم المواد الإنشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 5 ملايين دينار.

يذكر أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصاءات وزارة التجارة بلغ مليونين و107 ألف و224 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية.

في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 234 ألفا و683 بطاقة.

